BNR anunță noul nivel al dobânzii cheie: acesta va influența creditele românilor

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7 % pe an, conform datelor oferite de BNR. Totodată, s-a hotărât menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8 % pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% la sută pe an și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Nivelul dobânzii cheie se traduce direct în buzunarele românilor cu credite, deoarece, influențează indicii în funcție de care se calculează dobânzile: ROBOR și IRCC. IRCC sau Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor a fost gândit de către Guvernul României ca o soluție pentru ROBOR-ul ce tot creștea de la o lună la alta spre finele anului 2018. Începând cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referință pentru calcularea creditelor de consum.

Rata anuală a inflației a scăzut la 6,61% în decembrie 2023, sub nivelul prognozat, de la 6,72% în noiembrie, pe fondul continuării încetinirii creșterii prețurilor alimentelor procesate și ale energiei, care a devansat ca impact reamplificarea semnificativă a dinamicii anuale a prețului combustibililor, pe seama unui efect de bază.

Atunci când vorbim despre panaceul pe care îl folosește BNR pentru stoparea proceselor inflaționiste, economiștii au la îndemână dobânda de politică monetară. Dobânda cheie a crescut de anul trecut, ultima majorare fiind efectuată la începutul lui 2023, când dobânda de politică monetară a ajuns (și s-a oprit) la 7%. În luna noiembrie 2022 dobânda de politică monetară a fost de 6,75%. Așadat, cu toate că poate părea ciudat că, chiar dacă rata inflației s-a înjumătățit, BNR nu s-a grăbit să scadă dobânzile. Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație a BNR, a explicat anterior pentru wall-street.ro de ce „nu s-a deschis încă șampania” la Banca Națională:

Noi am înfruntat inflația fără a crea recesiune și cu o stabilitate relativă a cursului, însă, nu am spus că am câștigat războiul. Am câștigat bătălii, dar războiul mai durează, trebuie să fim vigilenți și să luptăm cu acest balaur.

Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație a BNR