Tehnologia ne-a ușurat viața și a schimbat modul în care funcționează lumea, dar avansul tehnologic a adus un val întreg de restructurări: marile companii internaționale au început să înlocuiască forța de muncă umană cu inteligența artificială. Cu toate că specialiștii spun că, în cazul României, e prea devreme să ne gândim că un robot ne-ar putea băga în șomaj, vedem cum AI-ul a început să ocupe funcții din ce în ce mai importante, ajungând chiar la conducerea unor companii. Cristina Voiconi, șefa Libra Internet Bank, una dintre cele mai digitalizate instituții financiare din România, nu crede într-o înlocuire a forței umane cu inteligența artificială, dar spune că banca are un număr mai mare de angajați în tehnologie decât în vânzări.

Nu cred că este nevoie de o înlocuire a personalului cu sisteme AI. Noi încercăm să ne ajutăm echipele să folosească tehnologia. În momentul de față am dublat oamenii din tehnologie: sunt de două ori mai mulți decât forța de vânzare. Cristina Mahika-Voiconi, CEO Libra Internet Bank

Digitalizarea bancară a apărut în momentele de criză ale societății, dar s-a dezvoltat și în perioade de liniște ale piețelor financiare. Dacă pe vremuri ni se părea o inovație că putem scoate bani de la bancomat, acum ni se pare o normalitate să putem face transfeuri instante. Cristina Voiconi spune că banca pe care o conduce a călcat pe cărarea digitalizării încă de la criza financiară din 2008, un moment de răscruce pentru piețele financiare globale.

În acest an wall-street.ro a vrut să afle povestea liderilor care reușesc să combine inteligența artificială cu cea umană. Ediția CEO’s Gala – Leadership in the Age of AI de anul acesta a premiat acei lideri care au arătat că înțeleg importanța celor mai noi inovații digitale în susținerea și creșterea unei afaceri.

„Criza din 2008 ne-a scuturat pe toți, dar ne-a deschis noi orizonturi. De atunci, Libra Banca Profesiilor Liberale s-a transformat în Libra Internet Bank. Tehnologia ne-a ajutat să ajungem de pe locul 38 pe poziția 12 în sistemul bancar românesc, iar, prin intermediul tehnologiei, cred că vom ajunge în top 10”, a declarat Cristina Voiconi, în cadrul evenimentului organizat de wall-street.ro.

Roboți la cârma băncilor? AI ul mai are nevoie de progres ca să înceapă să fure pâinea bancherilor

Inteligența artificială și-a întins rădăcinile în diferite domenii de activitate: am văzut drone pe post de curieri, un ghid turistic robot, dar AI-ul a ajuns și în poziții la care unii oameni doar visează. Un exemplu vine din Polonia unde Robotului Mika a devenit primul sistem AI care a luat poziția de CEO, conducând o companie poloneză de băuturi alcoolice.

În ceea ce privește lumea bancară, digitalizarea a transformat telefoanele în POS uri și a transformat unele procese birocratice în acțiuni disponibile la două click-uri distanță. Piața bancară românească pare să fie un loc care va fi condus în continuare de forța umană, iar aceste lucruri sunt spuse chiar de conducerea Băncii Naționale a României. Csaba Balint, membru în Consiliul de Administrație al BNR, a declarat anterior pentru wall-street.ro că scenariul în care să vedem roboți la conducerea băncii nu pare unul realist, cel puțin nu într-un orizont de timp mai scurt de 20 de ani.

„Anul acesta nu cred că AI ar putea înlocui boardul BNR. Mai mult de atât, pe un orizont de 10-20 de ani nu văd să se întâmple acest lucru. Spun asta nu doar din prisma faptului că inteligența artificială ar putea să aibă niște limite, dar nu cred că societatea ar putea accepta ca altceva, înafară de om, să își asume astfel de atribuții (n.red: precum supravegherea bancară, decizii de politică monetară sau stabilitatea cursului)”, explică reprezentantul BNR.

AI-ul care te aude: noul asistent al Libra vorbește cu tine ca un interlocutor uman

Libra Internet Bank este una dintre primele din Europa care introduce serviciul de inteligență artificială generativă în aplicația sa de mobile banking. „Libra Voice” interacționează prin voce, în limba română, cu utilizatorii aplicației și oferă informații în format audio și text privind conturile și tranzacțiile, depozitele și creditele clientului, precum și alte analize și informații despre produsele și serviciile din oferta băncii.

Inteligența artificială generativă are capacitatea de a înțelege solicitările unei persoane, inclusiv când acestea sunt exprimate în limbajul uzual și de a oferi cele mai bune răspunsuri identificate în universul de informații la care are acces, în cazul de față, informații bancare. Astfel, ”Libra Voice” se comportă precum un interlocutor uman și își adaptează de fiecare dată răspunsurile în funcție de context și stilul conversației. Informațiile oferite utilizatorilor ar putea să nu fie întotdeauna corecte sau complete, însă ”Libra Voice” își îmbunătățește constant performanțele pe măsură ce gradul de utilizare crește.

Clienții băncii pot utiliza “Libra Voice” inclusiv pentru a extrage și analiza informații din lista tranzacțiilor. Astfel, serviciul de inteligență artificială generativă are capacitatea de a realiza sinteze cum ar fi, de exemplu, plățile realizate către un anumit comerciant, încasările dintr-un interval de timp selectat sau caracterizări personalizate ale comportamentului de consum al clientului, bazate pe istoricul de tranzacții.

