Muzeul Satului și-a angajat robot pe post de ghid: acesta va conduce vizitatorii în Casa de romi

Lazăr, o aplicaţie cu inteligenţă artificială, va conduce vizitatorii în Casa de romi, care va fi inaugurată în Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" în luna aprilie, ca urmare a finalizării unui proiect dedicat acestei etnii.

În acest sens, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" a anunţat o licitaţie pentru dezvoltarea unei aplicaţii web cu tehnologie de inteligenţă artificială - avatar predefinit, în valoare de 193.000 de lei.

"Pentru că ne-au mai rămas nişte bani, facem şi o poveste cu inteligenţa artificială, adică un personaj, care se va numi Lazăr, va conduce vizitatorii în cadrul expoziţiei - şi sper să-l transferăm după aceea şi prin casă - şi va răspunde la întrebări. Suntem, probabil, primul muzeu care face un lucru de genul acesta, datorită fondurilor norvegiene", a declarat, pentru Agerpres, managerul instituţiei muzeale, Paula Popoiu.

Popoiu a precizat că este vorba despre proiectul "ROM(a)NOR Interferences", dedicat romilor, implementat de Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 - 2021 prin Programul RO-Cultura.

"Proiectul presupune cercetarea etniei rome şi câteva obiective obligatorii de îndeplinit. Am adus casa de romi, am transferat-o în sat după o cercetare de un an de zile prin satele rome din toată ţara. Am ales casa Calbor, din satul Calbor, casa lui Lazăr Năftănăilă, unul dintre liderii acestei etnii din perioada interbelică. Alt obiectiv este un transfer al unei şure tradiţionale. Deci avem realitatea virtuală pentru expoziţia pe care o s-o facem acolo. Aplicaţiile sunt gata, iar luni plecăm în Norvegia cu o expoziţie despre romii noştri", a precizat managerul.

Sursa foto: shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: