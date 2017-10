RGDA, Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania, se alatura pozitiei ANIS ROMANIA cu privire la masurile fiscale anuntate recent de Guvernul Romaniei, acestea avand un impact semnificativ asupra sectorului IT, din care face parte si industria jocurilor video.

Noile masuri (precum mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat sau contributia asiguratorie pentru munca) vin in contextul in care la inceputul anului a fost schimbat regimul de plata al contributiilor pentru pensii si sanatate pentru o parte importanta a salariatilor din industria de gaming. Schimbarile vor introduce cheltuieli suplimentare pentru o mare parte a celor peste 6000 angajati din acest sector (fie ca acestea vor fi suportate de companii sau de angajat).

‘’RGDA isi doreste un parteneriat autentic si puternic cu institutiile statului si un dialog constant dintre mediu public si privat tocmai pentru a evita astfel de decizii neasteptate si cu efecte negative asupra performantei si competitivitatii industriei noastre ce se afla in plina ascensiune (cifra de afaceri a crescut de la 114M$ in 2014 la 145M$ in 2016)‘’, mentioneaza Catalin Butnariu, Presedintele Asociatiei Romanian Game Developers Association.

Cu prezenta la noi in tara a unor companii mari la nivel mondial dar si cu rapida ascensiune a unor studiouri locale ce au inregistrat succese pe plan international cu productiile lor, industria dezvoltatorilor de jocuri din Romania are un potential de crestere urias ce are insa nevoie de un cadru fiscal favorabil si mai ales stabil.