Telefoane Digi ieftine: ce modele îți poți cumpăra cu avans zero

Dacă plănuiești să îți schimb telefonul și nu ai alocat un buget prea mare pentru această achiziție, una dintre opțiunile pe care le poți lua în considerare sunt telefoanele Digi în rate pentru care nu ești nevoit să plătești un avans. Îți vom prezenta în materialul de mai jos cum arată ofertele companiei în materie de telefoane ieftine.

În oferta Digi găsim atât smartphone-uri cât și clasicele telefoane cu butoane cu rate care încep de la 5,5 lei pe lună și ajung la maxim 27 de lei, pentru abonamentul Digi Mobil Optim Nelimitat, pentru care trebuie să plătiți 5 euro pe lună sau Digi Mobil Optim cu portare prepaid sau postpaid la care prețul pe lună al abonamentului este de 3 euro.

Printre producătorii de telefoane prezentați în acest material o sa întâlniți Samsung, OPPO, Motorola sau Nokia.

Telefon Digi: Samsung A20E Albastru

sursa foto: digi.ro

Operatorul telecom oferă telefoane Digi mobil Samsung cu zero lei avans, iar unul dintre modelele pe care le poți alege este Samsung A20e Albastru. Pentru a avea un avans zero la acest model de smartphone trebuie să intri în rețeaua digi mobil prin portare prepaid/postpaid cu abonamentul Digi Mobil Optim Nelimitat pe 24 luni, pentru care trebuie să plătești lunar un 5 euro.

La această sumă se adaugă și rata pe care trebuie să o plătești lunar pentru telefon timp de 24 de luni, în valoare de 27 de lei.

Samsung A20e are are un display de 5.8 inch LSD cu o rezoluție de 1560 x 720, procesor Octa-core Exynos și o memorie RAM de 3 GB. Memoria internă este de 32 de GB, iar smartphone-ul vine echipat cu o cameră duală pe spate de 13 și 5 megapixeli, în timp ce camera frontală are 8 megapixeli.

În ceea ce privește bateria, aceasta are 3.000 mAh.

Oferte Digi mobil 2021: ce preț are Oppo A15 Blue



sursa foto: digi.ro.

Smartphone-ul Oppo A51 Blue poate fi cumpărat cu avans 0 de către cei care aleg portarea prepaid/postpaid în rețeaua digi mobil cu abonamentul Digi Mobil Optim nelimitat, ce presupune plata a 24 de rate de 25 de lei.

Dacă nu ești în căutare de telefoane digi la portare abonament sau cartelă, ci vrei să îți deschizi un abonament la ei și să cumperi telefonul la preț întreg, prețul pentru Oppo A15 este de 599 de lei pentru abonamentul Digi Mobil Optim Nelimitat.

Smartphone-ul este Dual SIM, are un display de 6.5 inch cu o rezoluție 720 x 1600, iar procesorul este un octa-core. Memoria RAM este de 2 GB, in timp ce memoria internă este de 32 de GB. Pe spatele telefonului întâlnim 3 camere, cu următoarele caracteristici: 13 MP Wide, 2 megapixeli, 2 megapixeli și o cameră frontală de 5 megapixeli. Bateria este de 4.230 de mAh.

Telefoane RDS: Motorola E7 Plus în oferta Digi

sursa foto: digi.ro.

Dacă nu ești în căutare de telefoane gratis la abonament Digi, ci de un telefon pentru care să plătești avans zero și o rată de 25 de lei pe lună pe o perioadă de 24 de luni, una dintre opțiuni din oferta Digi ar putea fi Motorola E7 Plus.

Acesta poate fi cumpărat cu avans 0 de către cei care aleg portarea prepaid/postpaid în rețeaua Digi mobil cu abonamentul Digi Mobil Optim nelimitat, ce presupune plata a 24 de rate de 25 de lei.

Smartphone-ul este Dual Sim, are un display de 6.5 Inch LCD, cu o rezoluție de 720 x 1.600 și un procesor Octa-core. Memoria RAM este de 4 GB, în timp ce memoria internă este de 64 de GB. Bateria smartphone-ului este de 5.000 mAh.

Telefoane Digi avans 0 2021: Xiaomi Redmi 9 Purple

sursa foto: Digi.ro.



Brandul Xiaomi îl veți întâlni în mai multe oferte Digi mobile, iar modelul Redmi 9 purple poate fi achiziționat în cazul în care alegeți portarea prepaid/postpaid cu Digi Mobil Optim Nelimitat fără a plăti avans.

Ratele sunt de 25 de lei pe lună pe o perioadă de 2 ani, iar costul abonamentului este de 5 euro. Smartphone-ul este Dual Sim, are un display de 6.53 Inch LCD cu o rezoluție de 1080 x 2340, procesor Octa-core, memorie RAM de 3 GB și o memorie internă de 32 GB.

Telefon Digi: Nokia 2,4 cu avans zero



sursa foto: digi.ro.

Telefonul Nokia 2,4 poate fi cumpărat fără a plăti avans dacă alegeți portarea prepaid/postpaid cu abonamentul Digi Mobil Optim Nelimitat, ce constă în 24 de rate a câte 5 euro pe lună.

Smartphone-ul are un display de 6.5 inch LCD, rezoluție 720 x 1.600, procesor Octa-core 2GHz - MTK Helio P22, memorie RAM de 2 GB și memorie internă de 32 de GB. Camera principală are o rezoluție de 13 megapixeli, în timp ce camera secundară are 5 megapixeli. Bateria este de 4.500 mAh.

Telefon seniori Digi 4G: Nokia 225 4G

sursa foto: digi.ro

În cazul în care vă doriți un telefon cu butoane, găsiți în diverse promoții Digi și astfel de dispozitive. Nokia 225 4G este unul dintre ele și poate fi cumpărat cu avans zero dacă alegeți portarea prepaid/postapaid cu Digi Mobil Optim Nelimitat x 24 rate. Rata lunară este de 9,5 lei, iar costul abonamentului este de 5 euro pe lună.

Telefonul este Dual SIM, are un display de 2,4 Inch TFT cu o rezoluție de 320 x 240 și are o memorie internă de 128 MB. Bateria este de 1150 mAh.

Sursa foto: Pixabay.com

