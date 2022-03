Război în Ucraina | Tik Tok se retrage de pe piața din Rusia

”Ținând cont de cele mai recente modificări legislative din Rusia, nu avem de ales și vom renunța la a mai furniza serviciile noastre în această țară. Mesageria internă a aplicației, însă, nu va fi afectată”, au precizat reprezentanții companiei.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022