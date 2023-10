How to Web 2023: Peste 2.500 de participanți și un premiu de 880.000 de euro

Conferința How to Web 2023 a fost locul de întâlnire pentru pasionații de tehnologie și inovare din Estul Europei. Peste 2.500 de participanți din 26 țări s-au reunit în București pe 4 și 5 octombrie pentru a descoperi cele mai bune practici din industrie, a se conecta cu experți și investitori și a lua parte la cea mai mare competiție de startup-uri din regiune.

Peste 60 de experți globali au urcat pe scenă, speakeri de la companii precum Warner Bros. Discovery, Google DeepMind, Atomico, Paddle, Seedcamp și multe altele. Au fost prezente peste 350 de startup-uri, 150 de investitori europeni și mulți alți specialiști.

Din cei 2.500 de participanți, organizatorii estimează că peste 20% sunt din afara României, numărul fiind într-o continuă creștere față de anii precedenți.

Cum se construiesc cele mai de succes produse digitale sau business-uri tech

Conferința a adus în acest an pe scenă experți în construirea de produse digitale, echipe performante în tehnologie, startup-uri și alte business-uri inovatoare. Pionieri ai domeniului software precum autorul american Ryan Singer, investitori de la cele mai mari fonduri de investiții europene - Atomico, Creandum, Seedcamp, sau fondatori de startup-uri unicorn precum Hristo Borisov, fondator Payhawk și Mada Seghete, co-fondator Branch, au pășit pe scena How to Web, pentru a dezvălui participanților viziunea lor antreprenorială, care le-a adus succesul. Cele patru scene ale evenimentului au găzduit dezbateri interesante, prezentări, pitch-uri ale startup-urilor și sesiuni de întrebări adresate direct liderilor din industrie.

„Parcă tot timpul cădem în plasa unei opoziții aparente între corporații și startup-uri: unele au stabilitate, altele nu, unele sunt încete, altele sunt pe fast-forward și lista poate continua. Sprijinind îndeaproape business-urile la început de drum, ceea ce facem și la How to Web,

avem altă perspectivă și anume că avem mai multe elemente comune decât cele care ne separă. Iar primul care îmi vine în minte este că și ele, și noi aplicăm sfatul pe care celebrul antreprenor tech Paul Graham îl dădea fondatorilor de startup-uri: pur și simplu învață. Iar experiența ne-a demonstrat că evoluția startup-urilor este un profesor foarte bun”, a declarat Anca Nuțiu, Director executiv retail la BRD – Groupe Société Générale.



Cine este câștigătorul Spotlight 2023

Spotlight, cea mai mare competiție pentru startup-uri early-stage din regiune, a avut loc în cea de-a doua zi a conferinței. Din peste 300 de startup-uri est-europene înscrise, 40 au participat în programul Spotlight și 6 dintre acestea au reușit să intre în marea finală a competiției pentru premiul-investiție de 880.000 de euro.

Startup-urile finaliste, care au urcat pe scena principală a evenimentului, sunt: ClientZen (România), Vaqat (Polonia), RepsMate (România), Collabwriting (Serbia), Salesforge (Lituania) și Bluedot (Ucraina).

Collabwriting este câștigătorul marelui premiu-investiție, de 880.000 de euro. Start-up-ul din Serbia oferă o extensie de browser simplă, care facilitează partajarea conținutului din online.

Premiul competiției este sindicalizat de fonduri de investiții renumite în Europa: Credo Ventures, SMOK Ventures, Fiedler Capital, Startup Wise Guys, Underline Ventures, Fortech Investments, Seedblink și investitori de tip angel, precum Iulian Cîrciumaru.

„Credem că startup-urile sunt motoare ale creșterii economice, iar la Google îi considerăm parteneri esențiali în susținerea inovației. Prin colaborarea cu How to Web, ne-am dorit să oferim o platformă de conectare pentru startup-urile din regiune, oferindu-le resurse și oportunități de conectare. Ne bucurăm să contribuim la creșterea ecosistemului local antreprenorial și mulțumim echipei How to Web pentru eforturile care au făcut posibil acest eveniment reușit", a declarat Silvia Cărășel, Marketing Project Manager Google România.

Conferința How to Web 2023 a fost realizată în parteneriat cu Orange România, BRD – Groupe Société Générale, Underline Ventures și Google for Startups, cu suportul Bitdefender, HubSpot for Startups, European Innovation Council, Endeavor România, Vienna Business Agency, WIT Angels Club, LAUNCHub Ventures, Growcean, Inovo VC și Infobip, și cu partenerii de mobilitate Autonom, Blue România și Vola.

