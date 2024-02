AI-ul „încinge bursele”: Compania pe care investitorii o văd în continuă creștere deși doar ce a bătut un nou record

Într-un raport publicat recent de gigantul bancar de investiții Goldman Sachs, acesta a crescut prețul țintă pentru compania americană producătoare de cipuri de la 625 de dolari la 800 de dolari, per acțiune. Această estimare reprezintă un potențial de creștere de 21% al acțiunilor, comparativ cu valoarea pe care o aveau la finalul ședinței de tranzacționare de pe 2 februarie.

Luni, 5 februarie, acțiunile Nvidia au crescut cu 5%, compania atingând o valoare de piață record de 1,7 trilioane de dolari. Compania a intrat în 2023 în „clubul” companiilor a căror valoare pe bursă a depășit 1 trilion de dolari. Dacă mergem mai departe de 2023 și ne oprim la valoarea pe care compania o avea în urmă cu 5 ani, respectiv 90 de miliarde de dolari, vedem o creștere de 1900%.

