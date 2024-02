[VIDEO] Anunț revoluționar făcut de OpenAI. Clipuri video uimitoare 100% realizate de AI

Clipurile video generate de AI nu sunt o noutate în sine, tentative existând în ultimul an, însă calitatea celor realizate cu Sora pare a fi mult peste ceea ce a existat până în prezent.

Brockman a publicat pe Twitter un clip de un minut ce înfățișează o femeie care se plimbă pe străzile unei metropole asiatice.

”În acest videoclip, dezvăluim misterele din spatele capacităților lui Sora, de la începuturile sale până la aplicațiile sale practice. Descoperiți modul în care Sora împinge limitele inteligenței artificiale, permițând performanțe fără precedent în procesarea limbajului natural, rezolvarea problemelor și eforturile creative”, spun reprezentanții OpenAI.

”Acest videoclip oferă o privire captivantă asupra potențialului extraordinar al Sora by OpenAI”, adaugă reprezentanții companiei.

Announcing Sora — our model which creates minute-long videos from a text prompt: https://t.co/SZ3OxPnxwz pic.twitter.com/0kzXTqK9bG— Greg Brockman (@gdb) February 15, 2024