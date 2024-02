AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță preluarea integrală a grupului Infobest, specializat în dezvoltarea de soluții software personalizate, cu birouri în Timișoara și Leverkusen, Germania.

Infobest a fost fondată în 1995 în Pulheim, Germania, de către antreprenorii Yvonne Abstoss -Becker și Christian Becker, iar în 2000, compania și-a deschis un birou în Timișoara. În prezent, Infobest are o echipă de peste 100 de specialiști în dezvoltarea de soluții software personalizate pentru industriile de e-commerce, producție, automotive, telecomunicații, finanțe, media și comunicații, acoperind întregul ciclu de viață al unei aplicații - de la analiza de afaceri, arhitectură și design UX până la dezvoltare, testare și mentenanță.



Infobest are o prezență puternică pe piața DACH cu mulți clienți pe termen lung, de la companii mijlocii până la corporații multinaționale, inclusiv lideri de piață la nivel global din industria de automotive, telecomunicații și producție.



În ceea ce privește motivația pentru a se alătura AROBS, Christian Becker, co-fondatorul Infobest, a explicat: Bazându-ne pe ultimii ani de succes, cu o creștere continuă a veniturilor, am decis să ne alăturăm AROBS pentru a depăși limitările creșterii organice și să dezvoltăm afacerea într-un ritm accelerat.”



Managementul companiei va fi asigurat în continuare de Christian Becker și Yvonne Abstoss-Becker. Rezultatele financiare ale Infobest vor fi incluse în situațiile financiare consolidate ale AROBS odată cu finalizarea tranzacției, care este supusă îndeplinirii anumitor condiții și aprobării de către autoritățile de reglementare. Pentru 2023, grupul Infobest estimează o cifră de afaceri de aproximativ 4,8 milioane euro.



"Deși acționariatul Infobest se schimbă, atât Christian cât și eu vom rămâne în continuare implicați în companie, pentru a asista în procesul de tranziție și sinergie”, a adăugat Yvonne- Abstoss Becker, co-fondatorul Infobest .



Prin achiziționarea Infobest, AROBS își consolidează prezența pe piețele din România și Germania, expertiza la nivelul liniei de business, Servicii software și accesează noi industrii, precum telecomunicații, media și comunicare. Aceasta este a zecea tranzacție realizată de AROBS de la închiderea plasamentului privat în octombrie 2021. În această perioadă, AROBS a achiziționat Berg Software, AROBS Engineering (fosta linie de afaceri Enea Software Development Services România), grupul Nordlogic , Centrul de Soft GPS România, AROBS Pannonia, două entități din Republica Moldova, AROBS Software și AROBS TrackGPS, AROBS Polska (fostă SYDERAL Polska din Polonia), și Future WorkForce Group (FWF).



Din partea AROBS, tranzacția a fost facilitată de casa de avocatură, Radu Tărăcila Pădurari Retevoescu (RTPR) în calitate de consilier juridic și TS Partners pentru due diligence financiar. Infobest a fost asistată de Clairfield International GmbH și PPR & Partner Pape Rauh Rechtsanwälte Part GmbB.

