Revolut lansează o cartelă eSIM: de acum poți cumpăra date mobile direct din aplicație

Revolut devine prima bancă de pe plan local care oferă eSIM și una dintre primele la nivel european care integrează în aplicație această verticală. Revolut eSIM le permite tuturor clienților să acceseze date mobile atunci când călătoresc în străinătate și să rămână conectați la internet, fără a se confrunta cu întreruperi sau cu taxe de roaming neașteptate.

Clienții Revolut din România care dețin telefoane compatibile cu tehnologia eSIM vor putea, din 25 martie 2024, să-și instaleze pe telefonul mobil acest serviciu, indiferent de tipul de plan deținut - Standard, Plus, Premium, Metal sau Ultra. Odată instalat, eSIM-ul le permite utilizatorilor să își încarce necesarul de date oriunde călătoresc, fără mai a avea nevoie de un SIM fizic și fără să își folosească datele mobile incluse în abonamentul de telefonie mobilă. Dacă un client Revolut aterizează într-o țară și nu are acces la date, poate accesa în continuare aplicația Revolut și poate folosi toate produsele și funcțiile, inclusiv are posibilitatea să își adauge o cantitate mai mare de date mobile.

Cartelă telefonică Revolut: Care sunt prețurile pentru un GB de internet pe plan local

Cu eSIM-ul instalat prin aplicația Revolut, toți utilizatorii Revolut, indiferent de planul deținut, vor avea acces la date mobile. Clienții Ultra vor putea folosi, ca beneficiu inclus în planul lor, 3 GB de date mobile pentru a fi utilizate la nivel global, cu o reîmprospătare continuă în fiecare lună.

Costul utilizării datelor mobile în străinătate a crescut în ultimii ani. Majoritatea rețelelor mobile din UE nu mai permit utilizatorilor lor să folosească „roaming like at home” în Marea Britanie, iar tarifele de date pentru restul lumii sunt aproape întotdeauna în afara beneficiilor standard. Noul produs dezvoltat împreuna cu partenerul 1Global este o soluție la această problemă.

Cartelă telefonică Revolut: Care sunt prețurile pentru un GB de internet pe plan global

„La Revolut, valorificăm tehnologia pentru a simplifica viața clienților noștri, așa cum o va face și noul nostru produs, eSIM. Cu acesta, clienții vor fi conectați la datele mobile, eliminând neajunsuri precum prețurile ridicate sau constrângerea de a cumpăra, instala sau gestiona o cartelă SIM fizică. Indiferent dacă vă aflați în SUA, Australia sau Egipt, puteți apela rapid la un plan cu date mobile, cu doar câteva atingeri de ecran și apoi puteți partaja instant cu prietenii sau familia cele mai surprinzătoare fotografii de călătorie. Este cu adevărat o schimbare radicală pentru clienții cărora le place să călătorească”, a declarat Elyas Sadou, Director de Produs eSIM la Revolut.

„Prin acest parteneriat cu Revolut, banca digitală va avea acces la rețeaua mobilă mondială a 1GLOBAL și la platforma noastră pentru a-și îmbunătăți propria infrastructură tehnologică internațională. 1GLOBAL oferă conectivitate rapidă și sigură la rețeaua mobilă în peste 160 de țări din întreaga lume. Tehnologia noastră eSIM se integrează perfect în aplicația Revolut și poate fi instalată pe orice dispozitiv mobil compatibil eSIM, în mai puțin de un minut”, a declarat Hakan Koç, fondator și CEO al 1GLOBAL.

Odată cu introducerea eSIM, Revolut le deschide clienților săi ușa către o experiență completă pentru călătoriile și vacanțele lor. De la rezervarea cazării cu Sejururi, la accesul în lounge-uri în peste 1.000 de aeroporturi, Revolut este o alegere preferabilă și pentru confortul adus de asigurarea de călătorie care acoperă urgențele medicale și stomatologice pentru clienții Premium, Metal și Ultra. În timpul sejurului, clienții se pot bucura de una dintre sutele de mii de atracții turistice și posibilități de petrecere a timpului liber, cu Activități și pot plăti la restaurant sau la muzeu ca un local, cu ajutorul schimbului valutar la costuri competitive, în peste 30 de valute.

Sursa foto: Revolut

