Șeful Apărării din Ucraina, către Germania: Nu ne mai împiedicați să ne apărăm

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a acuzat Germania că blochează livrarea de armament occidental către armata ucraineană confruntată cu ameninţarea rusă.

''Am cerut guvernului german să înceteze blocarea livrărilor de armament dinspre alte ţări (...) Îi cerem să nu blocheze posibilitatea de a ne apăra'', a spus ministrul ucrainean la o conferinţă de presă, potrivit agenției EFE, citată de Agepres.



El a amintit că Germania refuză să autorizeze trimiterea de către Estonia a unor arme fabricate în fosta Germanie de Est, deşi Statale Unite au permis statelor baltice să furnizeze Ucrainei armament american. Mai mult, încă nu există niciun angajament scris al Berlinului care să confirme promisiunea acestuia de a oferi Ucrainei 5.000 de căşti militare, a adăugat ministrul ucrainean.



În declaraţia sa care a coincis cu sosirea la Kiev a preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care încearcă o mediere între Moscova şi Kiev, ministrul ucrainean al apărării a susţinut că Ucraina negociază şi cu Turcia achiziţia de armament defensiv.



La Kiev au sosit recent mai multe transporturi dintr-un pachet de asistenţă de securitate în valoare de circa 200 de milioane de dolari oferit Kievului de Washington. Ucraina a primit sau are angajamente de furnizare de arme şi muniţii din partea mai multor ţări. Dintre acestea, Marea Britanie i-a furnizat circa 2.000 de rachete antitanc NLAW şi a trimis specialişti care să îi instruiască pe militarii ucraineni să le folosească, Estonia i-a livrat rachete antitanc Javelin, iar Letonia şi Lituania, rachete antiaeriene Stinger, toate acestea din urmă de producţie americană.



Pe de altă parte, vorbind despre sosirea a mii de soldaţi ruşi în Belarus pentru manevre militare comune ruso-belaruse, desfăşurare considerată de NATO cea mai mare de la încheierea Războiului Rece, ministrul ucrainean al apărării nu împărtăşeşte opiniile că aceasta ar putea fi acţiunea premergătoare a unei invazii. ''Nu am detectat până astăzi formarea unor unităţi de asalt'', a explicat el.



''Nu avem intenţia să facem vreo provocare împotriva Belarusului şi nici nu dorim provocări din partea lor. Sperăm că şederea trupelor ruse va fi provizorie şi, când se vor termina exerciţiile, vor părăsi teritoriul Belarusului'', a continuat Oleksii Reznikov.



El a negat de asemenea că Ucraina ar pregăti o ofensivă militară pentru a recăpăta controlul asupra Crimeii şi a provinciilor separatiste proruse din Est. Separatiştii susţin că armata ucraineană a desfăşurat circa 150.000 de soldaţi în apropierea liniei de contact din Donbas.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: