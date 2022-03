Suprafaţa însămânţată cu cereale de primăvară în Ucraina ar putea scădea cu 39%, până la 4,7 milioane de hectare, în acest an, din cauza invaziei armatei ruseşti.

Estimarea privind recolta de cereale de primăvară a fost făcută de firma de consultanţă în agricultură APK-Inform, transmite Reuters, citat de Agerpres. Ucraina este un mare producător şi exportator mondial de cereale şi uleiuri vegetale, însă oficialii şi fermierii se aşteaptă ca în 2022 recoltele şi exporturile sale să scadă din cauza războiului.

Anul trecut, Ucraina a strâns o recoltă record de 86 milioane de tone de cereale, după ce a însămânţat cu cereale de primăvară o suprafaţă de 7,7 milioane de hectare.

Citește și: Coșea: România nu s-ar putea hrăni singură dacă războiul din Ucraina va lovi puternic comerțul exterior

"După ce trupele ruseşti au intrat pe teritoriul Ucrainei şi ca urmare a continuării ostilităţilor în multe regiuni importante, nu există oportunitatea fizică de a începe însămânţările", susţin analiştii de la APK-Inform.

Firma de consultanţă nu a oferit nicio estimare cu privire la recolta de cereale din 2022 a Ucrainei.

You will find more infographics at Statista

Pe de altă parte, analiştii de la APK-Inform estimează că aproximativ două milioane de hectare însămânţate cu grâu de iarnă, orz şi secară în Ucraina ar putea fi deteriorate sau nedisponibile pentru recoltare, din cauza ostilităţilor, astfel că, la final, Ucraina ar putea recolta în acest an doar culturile de cereale de iarnă de pe o suprafaţă de 5,5 milioane de hectare de teren.

"Asta înseamnă o pierdere de 28%", susţine firma de consultanţă.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat săptămâna trecută că ţara ar trebui să însămânţeze cât mai rapid posibil culturile de primăvară, în pofida invaziei ruseşti.

Citește și: Războiul din Ucraina nu aduce vești bune pentru economia României. Oportunitățile de care nu putem profita

Citeste si: Ar putea România să aibă beneficii economice în urma conflictului...

Uniunea Producătorilor Agricoli din Ucraina a estimat şi ea că fermierii ar putea reduce suprafaţa însămânţată cu floarea soarelui, rapiţă şi porumb în acest an, pentru a le înlocui cu cereale precum hrişcă, ovăz şi mei.

În mod tradiţional, Ucraina începe însămânţările de primăvară la finele lunii februarie sau la începutul lui martie, însă în acest an însămânţările de primăvară au fost întârziate semnificativ.

Ucraina a suspendat deja exporturile de secară, ovăz, mei, hrişcă, sare, zahăr, carne şi nutreţ în contextul invaziei ruseşti şi a introdus licenţe la export pentru grâu, porumb şi ulei de floarea soarelui.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: