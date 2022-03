Dezastru la Mariupol. Un atac rusesc ar fi ucis sute de civili care se adăposteau în teatrul din oraș

În același timp, tirurile ruseşti asupra civililor care fugeau din Mariupol, oraş-port asediat de peste două săptămâni în sud-estul Ucrainei, s-au soldat cu morţi şi răniţi, a anunţat armata ucraineană, citată de AFP, conform Agerpres.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022