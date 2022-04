Ucraina susține că rușii pregătesc un asalt pentru a prelua controlul total în Lugansk, Donețk și Mariupol

Principalele eforturi militare ruse se concentrează de acum pe pregătirea unei ofensive pentru a stabili un control total asupra teritoriilor regiunilor Lugansk şi Doneţk, în estul Ucrainei, şi Mariupol, în sud, conform unui buletin actualizat al Înaltului Comandament al armatei ucrainene, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

În acest raport, publicat în cea de-a 42-a zi a invaziei ruse în Ucraina, se arată că trupele ruse îşi continuă ofensiva spre Izium, oraş situat pe râul Doneţk, în regiunea Harkov, precum şi spre Sloviansk şi Barvinkove, în aceeaşi regiune, care - potrivit analiştilor - sunt oraşe-cheie în ofensiva rusă spre Doneţk şi Lugansk, autoproclamatele republici din estul Ucrainei.

"În direcţia Doneţk, inamicul încearcă să-şi îmbunătăţească poziţia tactică a unităţilor sale şi continuă să desfăşoare operaţiuni de asalt în unele zone", se arată în raport.

Înaltul Comandament ucrainean se referă de asemenea şi la situaţia din oraşul Mariupol, port strategic la Marea Azov (sud), supus unor bombardamente intense, şi în care trăiesc fără serviciile de bază circa 150.000 de persoane, potrivit autorităţilor ucrainene.

"Tentativele de a lua cu asalt Mariupol nu încetează. Apărătorii oraşului desfăşoară o ripostă eroică de mai bine de 40 de zile împotriva unor forţe covârşitoare ale invadatorilor ruşi", blocându-le practic aici, menţionează Înaltul Comandament al armatei ucrainene.

Armata rusă a anunţat marţi o ofensivă finală pentru a prelua controlul asupra oraşului-port după expirarea termenului dat forţelor ucrainene pentru a depune armele şi a părăsi urbea în direcţia teritoriului controlat de Kiev.

Trupele ruse continuă să bombardeze Mariupolul prin intermediul artileriei şi aviaţiei, în timp ce "forţele ucrainene par să opună o rezistenţă organizată în anumite sectoare ale oraşului", precizează cea mai recentă analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), un think-tank american.

Potrivit analizei ISW, trupele ruse continuă să se repoziţioneze pentru a-şi continua invazia în estul şi sudul Ucrainei, după ce au abandonat atacul de la Kiev şi "îşi regrupează unele dintre forţele de luptă retrase din Belarus în Rusia".

"Dar este probabil ca unităţile ruse care s-au retras de lângă Kiev să nu-şi poată recupera eficienţa de luptă o perioadă de timp", conform acestei analize.

"Operaţiunile ofensive ruse la sud-est de Izium spre Sloviansk au continuat la scară mai mică şi au înregistrat progrese limitate. Rusia nu a mai încercat să regrupeze concentrări majore de forţe pe această axă, dar continuă să trimită grupuri tactice de batalion separate care să avanseze în mod independent", potrivit analizei institutului citat.

În acelaşi timp, ONU a documentat decesul a 1.480 de civili în Ucraina de la invazia Rusiei în data de 24 februarie, cărora li se adaugă 2.195 de civili răniţi, a declarat marţi în Consiliul de Securitate subsecretarul general al Naţiunilor Unite pentru afaceri politice şi de consolidare a păcii, Rosemary DiCarlo, potrivit dpa.

Cu toate acestea, UNHCR consideră că bilanţul real al victimelor este considerabil mai ridicat din cauza numărului mare de cazuri neraportate.

