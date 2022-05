Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a susţinut, într-un interviu pentru presa italiană, că Volodimir Zelenski, deși este evreu, se comportă ca un nazis, scrie Agerpres. Faptul că președintele de la Kiev este evreu "nu neagă elementele naziste din Ucraina. Cred că şi Hitler avea sânge evreiesc. Unii dintre cei mai răi antisemiţi sunt evrei", a spus șeful diplomației de la Kremlin.

Ca urmare a comentariilor lui Lavrov, Ministerul de Externe israelian l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în Israel, Anatoli Viktorov, pentru a-i da explicații lui Gary Koren, şeful Diviziei Eurasia şi Balcanii de Vest din minister.

Mministrul israelian de externe Yair Lapid a declarat că remarcile lui Lavrov sunt "deopotrivă impardonabile şi scandaloase, şi o greşeală istorică teribilă. Evreii nu s-au ucis între ei în Holocaust. Cel mai josnic nivel de rasism împotriva evreilor este să-i acuzi pe evrei înşişi de antisemitism".

