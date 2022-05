CIA îi învață pe ruși să dea informații secrete despre propria țară americanilor

În contextul intrării în cea de-a treia lună a războiului din Ucraina, CIA adoptă o nouă abordare a misiunii sale de bază de recrutare de spioni şi de a solicita secrete, în timp ce guvernul Statelor Unite urmăreşte de asemenea o creştere a interesului în rândul ruşilor care încearcă să evite cenzorii de stat din online, relatează marţi Washington Post.

Agenţia Centrală de Informaţii americană a publicat instrucţiuni despre modul în care ruşii pot oferi informaţii în secret folosind un canal criptat către website-ul agenţiei. Speranţa este de a atrage informaţii - şi eventual, de a obţine mai mult acces la secretele oficiale ale Rusiei - de la oameni nemulţumiţi care au încercat să contacteze CIA de când a început războiul, au declarat oficiali americani.



Pentru a se asigura că potenţialii informatori nu sunt prinşi de securitatea statului rus, CIA a prezentat instrucţiuni detaliate în limba rusă în trei postări pe reţelele sociale despre cum să folosească browserul de internet Tor, care le permite utilizatorilor să navigheze online în mod anonim, precum şi reţelele private virtuale sau VPN-uri. Paşii vor deschide un canal dedicat către CIA, care este mai sigur decât navigarea către agenţie folosind un browser web obişnuit sau o conexiune la internet obişnuită.



"Nu folosiţi computerul de acasă sau de la birou pentru a intra în contact cu noi", avertizează agenţia în ghidul său pas cu pas. Pentru a evita supraveghetorii din online, ruşii ar trebui să folosească un VPN care nu are sediul în Rusia, China sau alte ţări considerate "neprietenoase" faţă de Statele Unite. VPN-urile gratuite sunt în general inferioare serviciilor plătite, sfătuieşte CIA, încurajându-şi contactele să caute o versiune premium.



Invazia Ucrainei de către Rusia a determinat mai mulţi ruşi să facă pasul riscant de a lua legătura cu agenţia de informaţii din SUA, au spus oficialii.



"Ruşii îngrijoraţi încearcă să atragă atenţia CIA şi am vrut să oferim o modalitate de a ne contacta în siguranţă", a declarat un oficial CIA, care, ca şi alţii, a vorbit cu condiţia anonimatului pentru a descrie probleme sensibile din acest domeniu.



CIA este obişnuită ca cetăţenii nemulţumiţi sau angajaţii guvernamentali să ofere voluntar informaţii, uneori când se prezintă la ambasadele SUA. Informaţiile, fie că sunt obţinute fizic sau digital, sunt analizate şi verificate, iar oficialii încearcă adesea să stabilească ce acces ar mai putea avea autorii la alte secrete decât cele pe care le aduc, potrivit unor foşti oficiali din serviciile de informaţii familiarizaţi cu procesul.



Noile instrucţiuni se adresează "celor care se simt obligaţi să ne contacteze din cauza războiului nedrept al guvernului rus", a declarat un purtător de cuvânt al CIA într-un e-mail. "Misiunea noastră globală cere ca indivizii să ne poată contacta în siguranţă de oriunde", a adăugat el.



Agenţia solicită ca vizitatorii digitali să furnizeze numele lor complet, ţara din care provin, poziţia lor oficială şi "ce acces aveţi la informaţii de interes pentru organizaţia noastră".



Nu există nicio garanţie că informaţiile pe care ruşii le transmit vor fi utile. Dar faptul că CIA a căutat o modalitate de a facilita contactul ruşilor motivaţi sugerează că există mulţi potenţiali recruţi interesaţi, au declarat veterani ai serviciilor de informaţii.



"Este un semnal că ei sunt copleşiţi de oameni care încearcă să contacteze serviciile de informaţii americane în moduri nu prea sigure", a declarat John Sipher, un fost ofiţer CIA care a activat timp de aproape 30 de ani, inclusiv în Rusia. "În zilele noastre, cred că este potrivit să oferim mijloace de contact iniţial care sunt mai sigure decât intrarea într-o ambasadă sau abordarea unui american pe stradă", a adăugat el.



Potrivit lui Dan Hoffman, un ofiţer de informaţii ieşit la pensie care a activat ca oficial de top al CIA la Moscova, contrainformaţiile ruse vor fi în alertă ridicată din cauza celor care doresc să dezvăluie secrete.



"Trebuie să fii foarte atent cu ruşii care caută să ofere informaţii. FSB în special va urmări oamenii", a notat Hoffman, referindu-se la principala agenţie de securitate rusă şi succesor al KGB.



Tacticile CIA de culegere de informaţii se încadrează într-o strategie mai amplă a guvernului SUA de a contracara eforturile Rusiei de înăbuşire a libertăţii de exprimare şi accesului la ştiri şi informaţii credibile.



Departamentul de Stat a sponsorizat recent o conversaţie online pe Telegram, o aplicaţie populară de socializare în Rusia, cu Victoria Nuland, subsecretarul pentru afaceri politice, care a atras aproximativ 2,3 milioane de implicări, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat.



Un număr semnificativ de comentarii adresate lui Nuland erau critice faţă de Statele Unite, a declarat oficialul, dar volumul mare a indicat că ruşii sunt interesaţi să asculte un oficial american şi să poată avea acces la comentariile sale via Telegram, pe care guvernul nu l-a blocat.



Guvernul rus a luat măsuri împotriva unor platforme social media şi a limitat capacitatea ruşilor de a le folosi. Dar unele sunt încă active şi înfloritoare, a spus oficialul. YouTube continuă să opereze cu milioane de vizualizări şi zeci de milioane de ruşi folosesc serviciul de mesagerie WhatsApp, a declarat oficialul, citând conversaţii cu proprietarul aplicaţiei, Meta, potrivit Washington Post.



Informaţiile despre "desfiinţarea mijloacelor de comunicare cu Rusia sunt puţin exagerate", a afirmat oficialul. "Adevărul este că încă mai putem vorbi cu publicul rus". Oficialul a menţionat că este esenţial să fie folosită limba rusă pentru a maximiza implicarea.



Departamentul a văzut de asemenea dovezi că ruşii caută în mod activ modalităţi de a evita restricţiile pe internet. În urma unei tentative din partea guvernului de a restrânge fluxul de informaţii despre război după începutul acestuia, ruşii au căutat VPN-uri în număr mare. Cererea de servicii VPN în Rusia a crescut în martie, potrivit datelor Top10VPN. Interzicerea Facebook şi Twitter de către Rusia a contribuit la creşterea cererii pentru aceste servicii, a raportat compania.



Oficialul Departamentului de Stat a spus că guvernul rus pare să fi lăsat unele companii populare de social media să continue să funcţioneze, din câteva motive. În primul rând, capacitatea guvernului de a întrerupe accesul este limitată în comparaţie cu alte regimuri autoritare precum China. Dar Kremlinul ar putea dori de asemenea să-i liniştească pe ruşii care se confruntă cu alte restricţii online şi restrângere a exprimării, cum ar fi interzicerea folosirii cuvântului "război" pentru a descrie atacul Rusiei asupra Ucrainei.



"Cred că (oficialii ruşi) ştiu că, dacă vor elimina o platformă foarte populară, vor exista plângeri în acest sens", a declarat oficialul Departamentului de Stat. El a adăugat că autorităţile de la Moscova ar putea în continuare acţiona pentru a bloca WhatsApp şi YouTube dacă conţinutul pe care ruşii îl întâlnesc încalcă linia oficială.



"Există atât de mulţi utilizatori în Rusia încă dependenţi de aceste platforme, cred că guvernul a ezitat să le retragă şi să creeze mai multă nemulţumire în ţară", a spus oficialul.

