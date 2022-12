Acesta, conform traducerii făcute de CNN, a remarcat de asemenea că Rusia se luptă în acest moment cu întregul Occident, motiv pentru care următoarea escaladare a războiului, dacă va exista vreuna, va fi nucleară.

Alexander Khodakovsky mai afirmă faptul că noi contingente de trupe sunt formate în acest moment, un astfel de exemplu fiind batalionul Ural-1, despre care comandantul spune că este format din aproximativ 500 de persoane, 95% dintre acestea fiind "trupe de șoc".

In a rare admission on state TV, Donetsk militia commander Alexander Khodakovsky suggests that Russia lacks the conventional means to win the war



His conclusion?

"But we have nuclear weapons for that. We created them for such situations. That is why there is only one option." pic.twitter.com/2ZI9t9Y0lT— Francis Scarr (@francis_scarr) December 13, 2022