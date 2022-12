Incidentul a avut loc în apropiere de gara de est din Paris, lângă un centru cultural kurd și un coafor. Autoritățile au făcut apel ca oamenii să evite zona din Rue d'Enghien, în districtul 10 din Strasbourg-Saint Denis, potrivit BBC.

„Este o panică totală, ne-am închis înăuntru”, a declarat un comerciant pentru agenția de presă AFP.

In Paris, a 60-year-old man opened fire on passers-by As a result of the shooting, 2 people were killed and 6 were injured. The shooter was arrested. pic.twitter.com/Y9hN4wsEBN — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2022

#Paris #France🇫🇷- At least two people killed and four injured in shooting on Rue d'Enghien in #PorteSaintDenis of the 10th arrondissement, the 69-year old male suspect was taken into custody by the Parisian Police Prefecture (📹@mulhollandrory) pic.twitter.com/bI0eW1NGZn