Un american a avut șase bilete câștigătoare la loterie. Secretul său? ”Intuiția”

Un american din statul Massachusetts, veteran al războiului din Vietnam, a declarat că şi-a folosit "intuiţia" atunci când a câştigat de şase ori la o loterie organizată în Statele Unite, informează BBC, preluat de Agerpres.

Raymond Roberts, care participă de peste 20 de ani la astfel de jocuri de noroc, a intrat pe 15 decembrie într-un magazin care vinde alcool în Massachusetts pentru a juca la loteria Lucky for Life.



Potrivit declaraţiilor sale, intuiţia l-a făcut să nu cumpere un singur bilet, ci şase bilete. Mai mult decât atât, el nu a bifat numere diferite pe cele şase bilete, ci exact aceleaşi numere pe fiecare bilet.



Numerele alese de el au fost cele norocoase în cadrul acelei extrageri, iar el a câştigat 390.000 de dolari pentru fiecare bilet câştigător.



Raymond Roberts a ales să încaseze imediat suma aferentă pentru cinci bilete - câştigând astfel în total aproape 2 milioane de dolari.



Pentru cel de-al şaselea bilet câştigător, el a optat pentru o variantă de plată în virtutea căreia va primi 20 de plăţi anuale în valoare de 25.000 de dolari fiecare.



Raymond Roberts spune că numerele câştigătoare reprezintă o combinaţie de zile de naştere şi de aniversări ale unor membri din familia lui, pe care le-a folosit în trecut şi la extragerile organizate de alte loterii.



Americanul, care locuieşte în Fall River, un oraş aflat la 80 de kilometri sud de Boston, a declarat că intenţionează să îşi cumpere mai întâi o motocicletă.



Potrivit reprezentanţilor loteriei Lucky for Life, şansa ca o persoană să câştige suma anuală de 25.000 de dolari pentru următorii 20 de ani este de 1 la 1.813.028.



Locuitorii din statul Massachusetts cheltuiesc la loterie cele mai mari sume per cap de locuitor dintre toţi rezidenţii din Statele Unite.

