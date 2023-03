Producătorul austriac de băuturi energizante Red Bull a confirmat că unele din sediile sale din UE au fost percheziţionate, a informat agenţia austriacă de presă APA, deşi compania nu a dorit să facă comentarii suplimentare când a fost contactată de Reuters.

Executivul comunitar, care a precizat că luni au avut loc percheziţiile, nu a dat publicităţii numele companiei sau ţările în care s-au desfăşurat inspecţiile.

"Comisia Europeană este îngrijorată că firma inspectată ar fi încălcat reglementările antitrust ale UE care interzic cartelurile şi practicile de afaceri restrictive. Compania care a fost inspectată ar fi putut de asemenea încălca reglementările care interzic abuzul de poziţie dominantă pe piaţă", potrivit comunicatului CE.

Firmele care încalcă reglementările antitrust ale UE se pot confrunta cu amenzi de până la 10% din cifra lor de afaceri globală.

Red Bull, the flagship of Austria's food industry, employs nearly 16,000 people worldwide and sold more than 11.58 billion cans in 2022. https://t.co/OuVhMoVlbh— The Brussels Times (@BrusselsTimes) March 21, 2023