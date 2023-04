De unde vine Ziua Păcălelilor de 1 aprilie? Originile sale și de ce o marcăm cu farse sau glume

Astăzi este 1 aprilie sau așa numita Ziua Păcălelilor. Acest lucru datează de câteva secole, originile zilei fiind des contestate. Unii istorici prezic că 1 aprilie a fost stabilită Ziua Păcălelilor încă din 1582. Iată o scurtă istorie a zilei de 1 aprilie.

Una din teoriile din jurul originilor zilei 1 aprilie este că atunci când Franța a trecut de la calendarul iulian la cel gregorian, în 1582, mulți au întârziat să primească vestea.

Nu toată lumea și-a dat seama că începutul noului an s-a mutat la 1 ianuarie, care fusese hotărât de Papa Grigore al XIII-lea, așa că au devenit motivul multor glume. Anterior, noul an fusese marcat între 25 martie și 1 aprilie, scrie The Mirror.

Drept urmare, francezii lipeau bilete pe spatele celor păcăliți cu sintagma Poisson d'Avril (păcăleală de aprilie).

O altă teorie transformă 1 aprilie în ziua peștelui, în anumite locuri din Europa. ”Legenda” spune că Franța avea râuri și lacuri cu foarte mulți pești, ușor de prins. De aici, oamenii au echivalat ”ușor de prins” cu ”ușor de păcălit” sau ”ușor de prins în capcană”.

Cele mai vechi înregistrări concrete pe care le avem despre 1 aprilie sunt din Franța și Olanda, în anul 1500 și, din această cauză, oamenii cred că trebuie să fi fost o tradiție din nordul Europei. Andrea Livesey, istoric de la Universitatea din Bristol, pentru BBC

Unii cred că și Revoluția Franceză a jucat un rol, deoarece 1 aprilie este aniversarea evenimentului istoric. Potrivit experților, după ce francezii l-au detronat pe regele Ludovic al XVI-lea, regele George al III-lea al Angliei a demisionat în glumă. Țăranii care au ieșit atunci în stradă pentru a sărbători libertatea nu și-au dat seama că este o păcăleală. Din păcate, aceștia au fost arestați și închiși.

O altă teorie este că 1 aprilie a fost inspirată de poetul englez Geoffrey Chaucer, care a trăit în anii 1300.

În Poveștile lui Canterbury, scrisă în 1392, poetul îl descrie pe cocoșul Chauntecleer, care a fost păcălit de o vulpe vicleană în „Syn March bigan thritty days and two”, ceea ce oamenii au înțeles că înseamnă 1 aprilie.

Alții au sugerat că are legătură cu începutul primăverii și „festivalele de reînnoire”, care marchează sfârșitul iernii. De obicei, oamenii purtau deghizări și jucau feste prietenilor și străinilor pentru a sărbători.

