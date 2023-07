Ucraina a cucerit o localitate care îi permite să se apropie de linia a doua a defensivei ruse

"Este prea devreme pentru a sărbători aceasta ca pe un mare succes, dar (cucerirea localităţii) arată în mod clar că forţele ucrainene reuşesc să avanseze în condiţii foarte dificile", a declarat pentru EFE colonelul ucrainean în rezervă.

Recuperarea Staromaiorske, explică Grabski, permite Ucrainei să-şi îmbunătăţească poziţia tactică în această zonă a frontului şi va ajuta forţele Kievului să-şi "extindă acţiunile ofensive pentru a se apropia mai întâi şi apoi a distruge a doua linie de apărare rusă".

Întrebat despre câmpurile de mine dense care complică contraofensiva ucraineană, ofiţerul în rezervă cu experienţă în misiuni internaţionale în Irak şi în Balcani anticipează că acestea nu vor mai pune aceeaşi problemă atunci când forţele ucrainene vor trebui să atace linia a doua.

