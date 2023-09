Ucraina vrea ca Germania să-i furnizeze cât mai rapid rachetele cu rază lungă de acțiune Taurus

"Este doar o chestiune de timp (până când Germania va trimite Ucrainei rachete Taurus, n.red), o veţi face oricum. Şi nu înţeleg de ce pierdem timpul", a deplâns Kuleba la o conferinţă de presă comună cu omoloaga sa germană, Annalena Baerbock, venită într-o nouă vizită surpriză la Kiev, a patra de când a început invazia rusă.

"Noi îi spunem guvernului german: 'Vă respectăm discuţiile, procedurile, dar, după tot ce ştim despre (racheta) Taurus, nu există niciun argument obiectiv'" de a nu oferi astfel de rachete Ucrainei, a insistat ministrul ucrainean. "Cu cât o veţi face mai repede, cu atât va fi mai bine apreciat. Este foarte simplu", a indicat mai departe Kuleba, în timp ce Kievul continuă să ceară tot mai multe arme occidentale pentru a-şi susţine contraofensiva.

De partea sa, Annalena Baerbock a promis că, "la fel ca pentru livrările precedente (de arme) pe care le-am efectuat, toate aceste chestiuni vor fi soluţionate".

