Bărbatul care a decedat în accident, vânzător de echipamente medicale, se întorcea acasă după petrecerea zilei de naștere a fiicei sale, care tocmai împlinise nouă ani, informează Independent.

"Fiicele noastre întreabă cum și de ce a murit tatăl lor, dar nu găsesc cuvinte pe care să le poată înțelege, pentru că nici eu, ca adult, nu pot înțelege cum a fost posibil ca cei responsabili de navigația GPS să acționeze cu atât de puțin interes la adresa vieții umane", a declarat Alicia Paxson, soția bărbatului decedat.

The family of a North Carolina man who died after driving his car off a collapsed bridge while following Google Maps directions is suing the technology giant for negligence, claiming it had been informed of the collapse but failed to update its system. https://t.co/Oipng6G6kc— The Associated Press (@AP) September 21, 2023