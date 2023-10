Anunț MAE: Un român, soldat în armata israeliană, a fost ucis în luptele din Fâșia Gaza

Printr-o postare pe X (fostul Twitter), MAE și-a transmis condoleanțele familiei unui soldat cu dublă cetățenie, român și israeliană, care lupta în conflictul început în urma atacului surpriză al teroriștilor Hamas asupra mai multor ținte civile din Israel. Nu exstă, în acest moment, mai multe detalii despre identitatea bărbatului sau situația concretă de la fața locului.

Deeply saddened by the loss of a dual 🇮🇱-🇷🇴 citizen serving in the @IDF. Our heartfelt condolences go out to the family of the victim. We stand in solidarity with Israel during this difficult times. 🇷🇴 firmly condemns the ongoing attacks on the 🇮🇱 population. @IsraelMFA— MFA Romania (@MAERomania) October 9, 2023