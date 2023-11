Mișcarea presupune cumpărarea celor 28% de acțiuni deținute de fondul de investiții Carlyle în afacerile Mc Donald's din China, astfel că participația McDonald's ajunge acum la 48%, informează CNN.

Termenii concreți ai achiziției actuale nu au fost dezvăluiți, dar unele surse, citate de CNN, vorbesc despre faptul că, în urma înțelegerii, afacerile din China ale McDonald's valoarează acum 6 miliarde de dolari.

Celelate 52% dintre acțiuni sunt deținute de statul chinez prin consorțiul CITIC Capital, acum cunoscut drept Trustar Capital.

