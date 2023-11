Cel mai mare aisberg din lume, A23a, s-a pus în mişcare după o pauză de peste trei decenii şi se îndreaptă spre Oceanul Antarctic, au anunţat vineri oamenii de ştiinţă, relatează Reuters.

Cu o suprafaţă de aproape 4.000 de km2, acest aisberg antarctic, denumit A23a, are o mărime de aproximativ trei ori mai mare decât cea a oraşului New York, conform Agerpres.ro.



De când s-a desprins de platforma de gheaţă Filchner-Ronne din vestul Antarcticii în 1986, aisbergul A23a, care a găzduit în trecut o staţie de cercetare sovietică, a fost în mare parte "captiv" după ce baza lui a rămas blocată pe fundul Mării Weddell.



Însă acest lucru nu mai este valabil în prezent. Imaginile obţinute recent din sateliţi au dezvăluit că muntele de gheaţă, ce are o greutate de aproape un trilion de tone, pluteşte de acum în derivă şi se deplasează rapid pe lângă extremitatea nordică a Peninsulei Antarctice, ajutat de vânturi puternice şi de curenţi marini.



"Este rar să vezi un aisberg de această mărime în mişcare", a declarat glaciologul Oliver Marsh de la British Antarctic Survey, potrivit căruia oamenii de ştiinţă îi vor urmări îndeaproape traiectoria.



Pe măsură ce îşi va lua avânt, colosalul munte de gheaţă va fi purtat cel mai probabil spre Curentul Antarctic Circumpolar. Acesta îl va direcţiona spre Oceanul Antarctic, pe o traiectorie cunoscută sub numele de "aleea aisbergurilor", unde pot fi întâlniţi şi alţi munţi de gheaţă de acest fel care plutesc în ape întunecate.



Motivul care a făcut ca aisbergul A23a să înceapă să se deplaseze rămâne deocamdată necunoscut.



"De-a lungul timpului, probabil că s-a subţiat uşor şi a căpătat acea mică flotabilitate suplimentară care i-a permis să se ridice de pe fundul oceanului şi să fie împins de curenţii oceanici", a spus Oliver Marsh. A23a se numără, de asemenea, printre cele mai vechi aisberguri din lume.



Este posibil ca A23a să eşueze din nou şi să rămână blocat pe fundul oceanic de lângă insula Georgia de Sud. Acest lucru ar reprezenta o problemă pentru animalele sălbatice din Antarctica. Milioane de foci, pinguini şi păsări de mare se înmulţesc pe insulă şi se hrănesc în apele din jur. Monstruosul aisberg A23a ar putea bloca accesul vieţuitoarelor spre zonele de hrănire şi de reproducere.



În 2020, un alt aisberg gigantic, A68, a stârnit îngrijorări legate de posibilitatea unei ciocniri cu ţărmul insulei Georgia de Sud, zdrobind vieţuitoarele de pe fundul oceanic şi blocând accesul la hrană. O astfel de catastrofă a fost în cele din urmă evitată după ce aisbergul s-a fărâmiţat în fragmente mai mici, un posibil sfârşit şi pentru A23a.



Însă "un aisberg de această mărime are potenţialul de a supravieţui pentru o perioadă destul de lungă de timp în Oceanul Antarctic, chiar dacă este mult mai cald, şi ar putea ajunge mai departe spre nord, până în Africa de Sud, unde ar putea perturba transportul maritim", a declarat Oliver Marsh.

