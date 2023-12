România în Schengen: Deocamdată e o declarație de presă, nu reprezintă o poziție oficială

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că acceptul Austriei pentru intrarea României în Schengen cu graniţele aeriene a venit deocamdată printr-o declaraţie de presă, care nu reprezintă o poziţie oficială, şi va lua act de această poziţie în două zile, la Forumul Salzburg din Slovenia, unde se va întâlni cu omologul său austriac Gerhard Karner.

Ministrul a precizat că declaraţia Austriei nu a fost surprinzătoare, iar principala ei importanţă politică este că, în sfârşit, există o schimbare de poziţie a Vienei pe acest subiect, urmând ca de acum înainte discuţiile să continue pe o zonă tehnică.

"Pentru noi declaraţia nu a fost surprinzătoare, o aşteptam. Principala relevanţă politică a acestei declaraţii este faptul că Austria (...) şi-a schimbat poziţia. Deci nu a mai fost acea poziţie inflexibilă în această declaraţie şi este o poziţie schimbată. Au avut loc discuţii permanente toate lunile prealabile acestei declaraţii. Contactul a fost permanent şi la nivel de minister de Interne, şi la nivel de minister de Externe şi în continuare vor fi aceste discuţii pentru că negocierile continuă", a declarat Predoiu, duminică, la Digi 24.

El a subliniat că România este încă "în plin proces de negociere" pe tema Schengen şi discuţiile se poartă pe mai multe planuri.

"Principala importanţă politică a acestei declaraţii e că în sfârşit avem o schimbare de poziţie. (...) De acum înainte o să intrăm pe un teren al discuţiilor tehnice. Vor avea loc aceste discuţii şi cu ocazia Forumului Salzburg, în Slovenia, unde era planificată această discuţie, la nivelul Consiliului JAI şi în plan bilateral. Vom continua şi eu şi toţi cei implicaţi în aceste negocieri să muncim şi să sperăm că românii vor avea parte de o bucurie de sărbători, dar încă suntem în plin proces de negociere. (...) Se discută pe mai multe planuri: şi dialog bilateral cu Austria, şi trilateral cu Bulgaria, şi cvadrilateral cu Comisia Europeană, şi multilateral cu toate statele membre ale Uniunii Europene - fiecare e implicat în felul lui în aceste discuţii", a explicat ministrul Afacerilor Interne, conform Agerpres.ro.

Cătălin Predoiu a punctat că la întâlnirea pe care a avut-o la Viena, pe 23 august, cu ministrul de interne austriac, Gerhard Karner, primul obiectiv a fost "normalizarea" comunicării, anume trecerea de la "o formă de dialog care nu ducea nicăieri, un dialog şi al refuzului inflexibil, (...) la un dialog constructiv reciproc".

"Marele pas a fost să trecem de la 'nu' la 'da', dar să vedem în ce condiţii. Este un pas. Ştiu că au fost şi declaraţii, mai ales din opoziţie, care au spus că e prea puţin şi că noi trebuie să obţinem automat totul dintr-o dată. Eu invit pe toată lumea să vadă anexa la tratat", a mai spus ministrul.

El a menţionat că rămân în discuţie momentele în care se va implementa efectiv în teren decizia privind intrarea României în Schengen cu graniţele aeriene, dar important este să se ajungă la un compromis.

"Noi, pe parcursul acestor luni, am încercat să arătăm că este mult mai avantajos să trecem la această măsură, să aplicăm acquis-ul Schengen în România din toate punctele de vedere, inclusiv economic, pentru toate ţările. Orice ţară care are investiţii aici în România, ţară din Europa, parteneri strategici, toţi care au interese economice în România au de câştigat dacă noi aplicăm acquis-ul Schengen în condiţiile în care am demonstrat ca ţară că putem proteja frontiera de migraţie ilegală. Avem printre cele mai scăzute cifre de migraţie ilegală din Europa", a susţinut Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne a subliniat, însă, că deocamdată poziţia Austriei privind intrarea României în Schengen cu aeroporturile a fost enunţată doar printr-o declaraţie de presă, care nu reprezintă "o poziţie oficială".

"La Forumul Salzburg mergem ca să vedem exact ce vor partenerii noştri din Austria. Avem deocamdată o declaraţie de presă. Declaraţia de presă nu e un document oficial şi o poziţie oficială. O să iau act de această poziţie când mă voi întâlni cu domnul Karner la Ljubljana în două zile", a precizat Cătălin Predoiu.

Discuțiile cu oficiali americani au fost decisive pentru schimbarea poziției Austriei în privința aderării României și Bulgariei la Spațiul Schengen, scrie publicația austriacă Der Standard, preluată de Digi24.ro.

De când Austria a refuzat în mod neașteptat aderarea României la Schengen în urmă cu un an, diplomații români au lucrat neobosit la o soluție, iar primele succese sunt acum evidente, relatează publicația, după ce ministrul austriac de Interne Gerhard Karner a anunțat că Viena este de acord cu renunțarea la controalele pe aeroporturi, în schimbul unor condiții. Discuțiile recente dintre fostul ambasador al SUA în Austria, Ronald Lauder, și diplomatul american responsabil pentru Europa, James O'Brien, cu politicienii de la Viena au fost, de asemenea, decisive pentru renunțarea la veto, în condițiile în care România este un important aliat al SUA în Europa de Est.



Următorii pași urmează să fie conveniți luni și marți la Forumul de la Salzburg, o întâlnire a miniștrilor de interne ai UE care va avea loc în Slovenia. Karner cere ca operațiunile Frontex în Bulgaria să se tripleze și ca UE să dea mai multe fonduri pentru infrastructura de protecție a frontierelor. Granița dintre Bulgaria și România pe Dunăre va continua să fie monitorizată. În plus, România și Bulgaria ar trebui să fie de acord să accepte solicitanții de azil sirieni și afgani care se află în Austria.

