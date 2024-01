Cutremurul, cu magnitudinea preliminară 7,6 a declanşat un tsunami de aproximativ un metru de-a lungul unor zone costiere de la Marea Japoniei, autorităţile avertizând că ar putea urma valuri mai mari.

Agenţia de Meteorologie din Japonia (JMA) a emis avertizări de tsunami valabile pentru prefecturile costiere Ishikawa, Niigata şi Toyama.

O importantă avertizare de tsunami - prima emisă după cutremurul şi tsunamiul care au lovit nord-estul Japoniei în martie 2011 - a fost emisă iniţial pentru Ishikawa, însă ulterior a fost retrogradată.

Un prim tsunami a ajuns pe coasta de est a Coreei de Sud la ora 09:21 GMT, având o înălţime de 45 centimetri. Tsunamiul poate creşte după valurile iniţiale şi poate continua peste 24 de ore, a indicat agenţia de meteorologie din Coreea de Sud.

Coreea de Nord a emis avertizări de tsunami valabile pentru coasta sa de est după cutremurul din Japonia, precizând că valuri de până la 2,08 metri ar putea ajunge la ţărm, a relatat agenţia de presă Yonhap, citând postul de radio de stat nord-coreean.

Rusia a emis, de asemenea, avertizări de tsunami în oraşele sale din estul îndepărtat Vladivostok şi Nahodka.

Mai multe case au fost distruse şi unităţi ale armatei au fost desfăşurate pentru a ajuta în cadrul operaţiunilor de salvare, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Guvernului, Yoshimasa Hayashi, adăugând că autorităţile încă evaluează amploarea pagubelor.

Mai multe cutremure puternice au fost înregistrate în zonă, unde activitatea seismică a fost intensă în ultimii peste trei ani. Seismele s-ar putea produce şi zilele următoare, a declarat reprezentantul JMA Toshihiro Shimoyama.

În comentariile adresate presei la scurt timp după cutremur, prim-ministrul Fumio Kishida i-a avertizat la rândul său pe locuitori să se pregătească pentru dezastre suplimentare. "Locuitorii trebuie să rămână în alertă pentru alte posibile cutremure şi îndemn populaţia din zonele în care se aşteaptă tsunami să evacueze cât mai curând posibil", a spus Kishida.

Japan - Here the earth is torn from earthquake damage. More aftershocks and major tsunami are expected 🇯🇵🌊 pic.twitter.com/LlsQL4bSll — 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) January 1, 2024

"Fugiţi!" avertiza un mesaj galben strălucitor afişat pe ecranele televizoarelor, prin acesta locuitorii din anumite zone costiere fiind sfătuiţi să-şi evacueze imediat casele.

Imagini difuzate de media locale au arătat o clădire prăbuşindu-se într-un nor de praf în oraşul de coastă Suzu, dar şi o crăpătură uriaşă apărută pe un drum din Wajima.

Cel puţin 30 de clădiri s-au prăbuşit în Wajima, a relatat postul de stat NHK, citând departamentul de pompieri al oraşului.

Cutremurul a zguduit, de asemenea, clădiri din capitala Tokyo, situată la aproximativ 500 de kilometri de Wajima, pe coasta opusă.

Peste 36.000 de gospodării au rămas fără energie electrică în prefecturile Ishikawa şi Toyama, a declarat furnizorul de utilităţi Hokuriku Electric Power.

Japan - Residents in the western coastal area of Honshu inspect devastation to their homes caused by the earthquake. Major waves are heading towards the islands with an urgent tsunami evacuation order 🇯🇵🌊⛩️ pic.twitter.com/H67duES8VC— 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) January 1, 2024