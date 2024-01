Trump: Statul New York cere 370 de milioane de dolari pentru fraudă financiară

Statul New York, care a intentat o acţiune civilă pentru fraudă financiară împotriva fostului preşedinte Donald Trump, a fiilor săi şi a imperiului lor imobiliar Trump Organization, cere acum o despăgubire de "370 de milioane de dolari", potrivit documentelor judiciare date publicităţii vineri, informează AFP.

O sumă mult mai mare decât cele 250 de milioane de dolari pe care procuroarea generală a statului (echivalentul unui ministru regional al justiţiei) Letitia James o solicitase în plângerea sa din toamna anului 2022 şi care a declanşat procesul civil în curs pentru fraude financiare în faţa tribunalului din New York, unde Donald Trump şi fiii săi Donald Jr şi Eric au depus mărturie din octombrie, conform Agerpres.ro.



Reacţionând imediat pe reţeaua sa de socializare Truth Social, miliardarul republican aflat în campanie pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie, a atacat-o din nou pe Letitia James, magistrată afro-americană în fruntea justiţiei statului New York şi aleasă a Partidului Democrat, pe care o acuză că este "coruptă" şi că orchestrează o "vânătoare de vrăjitoare".



"Nu am greşit cu nimic. Declaraţiile mele financiare sunt bune şi foarte prudente", a asigurat din nou, vineri, Donald Trump.



Trump, cei doi fii şi grupul Trump Organization sunt acuzaţi de justiţia civilă din New York că au umflat colosal în anii 2010 valoarea zgârie-norilor, a hotelurilor de lux sau a terenurilor de golf aflate în inima imperiului lor pentru a obţine împrumuturi mai favorabile de la bănci şi condiţii mai bune de asigurare.



De la începutul procesului din Manhattan, pe 2 octombrie, omul de afaceri în vârstă de 77 de ani a criticat justiţia de fiecare dată când a apărut în instanţă, denunţând o "vânătoare de vrăjitoare" sau un "proces demn de o republică bananieră".



După atacurile asupra grefierei sale, judecătorul Arthur Engoron i-a interzis lui Donald Trump să se exprime în legătură cu echipa sa şi i-a impus două amenzi în valoare totală de 15.000 de dolari pentru încălcarea acestui ordin.

