Prin urmare, în linia celor scrise mai sus, Vladimir Putin a declarat, nici mai mult nici mai puțin decât faptul că "o președinție a lui Biden ar fi mai bună pentru Rusia decât una a lui Trump", după cum arată CNN.

O singură problemă: nimic din ceea ce spun rușii nu poate fi crezut, lucru demonstrat cu vârf și îndesat în momentul când regimul de la Moscova spunea că nu va invada Ucraina niciodată, dar și de faptul că retorica folosită de Donald Trump îi este în mod evident favorabilă lui Vladimir Putin, nicidecum cea a lui Joe Biden, care i se opune vizibil dictatorului de la Kremlin.

Cât despre motivele pentru care Putin îl preferă pe Biden, acestea sunt că "este o persoană mai experimentată, că este predictibil, dar și că este un politician de școală veche".

Putin says the quiet part out loud … he prefers Biden to Trump because he’s more “predictable.” In other words, because he can play him like a fiddle. No wonder Putin invaded another country in every presidency from Bush to Obama to Biden … but not under Trump. 💪🏻 🇺🇸 https://t.co/ZcRthtZ7X7