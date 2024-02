Danone ar intenționa să vândă activele sale din Rusia unui apropiat al clanului cecen Kadîrov, după ce anul trecut Kremlinul a ordonat naționalizarea operațiunilor producătorului francez.

Potrivit Financial Times, grupul Danone intenționează să vândă divizia din Rusia companiei locale Vamin Tatarstan, deținută de omul de afaceri Mintimer Mingazov, în vârstă de doar 29 de ani. Mingazov ar fi un apropiat al clanului cecen Kadîrov, care acum controlează Danone Rusia prin Yakub Zakriev, nepotul lui Ramzan Kadîrov. Iar compania care vrea să cumpere Danone Rusia are sub 50 de angajați și a înregistrat anul trecut un profit de 6,5 milioane ruble (65.000 de euro).

Mingazov a fost numit și el în board în vara lui 2023, după ce Vladimir Putin a naționalizat activele Danone din Rusia, în replică la sancțiunile occidentale. Într-o scrisoare trimisă ministrului Agriculturii și consultată de FT, Vamin Tatarstan a făcut o ofertă de 17,7 miliarde ruble (180 de milioane de euro) pentru companie. Din această sumă, 7,7 miliarde ar urma să acopere datoriile companiei.

Ministerul este cel care trebuie să aprobe tranzacția. Dar oferta cecenilor pare de nerefuzat, deși este infimă în comparație cu valoarea companiei. În 2022, Danone Rusia a avut o cifră de afaceri de 92 de miliarde de ruble (peste 900 de milioane de euro) și a reprezentat peste 5% din businessul global al Danone. După declanșarea războiului, francezii estimaseră că ar putea pierde peste 1 miliard de euro din lichidarea activelor din Rusia, care ar fi putut valora dublul acestei sume.

Dar legăturile lui Kadîrov cu Kremlinul fac aproape imposibilă respingerea tranzacției. Tatăl actualului lider cecen, Ahmad, fostul mare muftiu al regiunii, a luptat împotriva rușilor în primul război din Cecenia, apoi a trecut de partea lor și a fost pus președinte. Ucis într-un atentat de foștii săi tovarăși de arme, a fost înlocuit de fiul său, Ramzan, un personaj excentric și corupt. Faimos în toată lumea pentru campaniile sale anti-gay, ar fi pus la cale și asasinarea lui Boris Nemțov, principalul rival politic al lui Putin.

Loialitatea lui Kadîrov și contribuția cecenilor la războiul din Ucraina fac deci oferta pentru Danone de nerefuzat – chiar dacă este probabil o zecime din valoarea reală a companiei. De altfel, Mingazov pare și el implicat în conflict, dat fiind că a fost decorat pentru ”serviciile” aduse separatiștilor din Donețk.

Potrivit Financial Times, preluarea de către ceceni a companiei a avut loc amiabil (spre deosebire de cazul Carlsberg, unde fosta conducere a ajuns după gratii). Danone nu a confirmat tranzacția.

Sursa foto: Instagram / mvmingazov

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: