Candidatura Suediei a fost aprobată cu o majoritate covârşitoare de voturi (188 dintr-un total de 199), după aproape doi ani de aşteptare.

Premierul suedez Ulf Kristersson a salutat luni o "zi istorică" după ratificarea de către Ungaria a aderării Suediei la NATO, ceea ce deschide uşa pentru intrarea ţării scandinave în Alianţa Nord-Atlantică.

"Astăzi este o zi istorică", a scris prim-ministrul suedez pe reţeaua X (ex-Twitter).

