Oferte pentru vacanța de toamnă: unde merg turiștii români

Chiar dacă vara a trecut, iar soarele poate nu mai este așa generos cu noi, tot e vreme bună pentru vacanțe. Destinații de vacanță la munte, sate de vacanță sau city break-uri sunt doar câteva dintre opțiunile pe care turiștii români le au pentru vacanța de toamnă. Și să nu uităm de destinațiile însorite și în vreme de toamnă, care se pregătesc pentru turiștii dornici de escapade și iubitori de vară și căldură. Iată o serie de oferte pregătită de agențiile de turism pentru lunile de dinaintea Crăciunului.

Grecia nu e numai vedeta verii, este și una dintre destinațiile vizitate intens în vreme de toamnă, datorită temperaturilor încă ridicate. Așadar, încă e vreme de cutreierat prin Grecia. Paralela 45 propune, spre exemplu, un zbor charter în Zakynthos, la un hotel de trei stele cu mic dejun, 348 de euro/persoană/șapte nopți, din 18 septembrie.

De asemenea, Hello Holidays mai are oferte pentru Halkidiki, tarif unic de 99 de euro/persoană, cazare în Studio Kaldera și transport, șapte nopți, plecare pe 24 septembrie.

Turcia prinde elan în această perioadă, iar agențiile de turism s-au pregătit temeinic pentru ea. Pe Paralela 45 găsiți un zbor charter către Antalya, la un hotel de cinci stele, all inclusive, de la 418 euro/persoană/șapte nopți, plecare din 25 septembrie.

Tot în Antalya, Hello Holidays are un charter avion, la hotel cinci stele cu ultra all inclusive in Alanya (Drita Resort), 359 de euro/persoană, șapte nopți, plecare 1 octombrie sau 8. octombrie.

Citeste si: Reduceri MARI la vacanțe: bilete de avion de la 7,99 euro la Ryanair

Sau aceeași agenție propune vacanțe la hotel de cinci stele cu all inclusive în Side (Sunmelia Beach Resort), 379 de euro/persoană/șapte nopți, plecare 1octombrie sau 8 octombrie.

Dacă vă e frică de avion, aveți și opțiunea autocarului: pachete de vacanță în Kusadasi, Marmaris, Bodrum, cu charter autocar, cu ofertă specială de -50% pentru transport în cazul plecărilor din septembrie și octombrie, la Paralela 45.

Egiptul intră și el din nou în atenția turiștilor, oferte fiind pentru Hurghada, hotel cinci stele cu all inclusive, de la 499 de euro/persoană/șapte nopți, plecare din 23 septembrie. În plus, turiștii pot opta pentru Sharm el Sheikh, charter numai din București, hotel de cinci stele cu all inclusive, de la 508 euro/persoană/șapte nopți, plecare din 19 septembrie.

Paralela 45 are plecări pentru Hurghada din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Oradea și Baia Mare.

Citeste si: Grecia, vedeta verii, se plânge de numărul mare de turiști

Pentru călătorii mai lungi și mai active, Hello Holidays vine și cu un circuit Egipt: croazieră pe Nil, opt zile, transport cu avion, de la 755 de euro/persoană (taxe incluse), plecare din 15 octombrie.

Nu în ultimul rând, pentru gusturi mai fine și petrecărețe, Paralela 45 propune și vacanțe în Tenerife, hotel patru stele cu mic dejun, 688 de euro/persoană/șapte nopti, plecare din 20 septembrie.



Înainte de a alege o vacanță, verificați lista semafor, care se actualizează săptămânal. Grecia și Turcia, spre exemplu, sunt încă pe lista roșie, iar la întoarcerea în țară, turiștii nevaccinați trebuie să respecte o perioadă de 14 zile de carantină.

Dacă sunteți vaccinați, carantina nu mai este o problemă. Chiar dacă statul în care călătoriți se află pe lista roșie, certificatul de vaccinare permite libera circulație.

Citeste si: Șapte destinații din Italia de neratat pentru vacanța de toamnă

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: