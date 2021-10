Review restaurant George Butunoiu: Fork Ana Tower, cea mai spectaculoasă deschidere de anul acesta

Acum fix doi ani am avut o surpriză de proporții, să găsesc un adevărat restaurant de fine dining în creierii munților, tocmai în Covasna. Îl chema Fork, unul dintre cele trei restaurante de la Grand Hotel Balvanyos Resort. Am scris atunci cu mult entuziasm despre el și despre tânărul și rezervatul lor chef ungur, Robert Tordai. Am zis că va ajunge un mare chef cunoscut într-o zi, și că această recunoaștere va primi un mare imbold dacă va ajunge să gătească și în București.