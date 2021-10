Indiferent de cât de ocupați par că sunt executivii, aceștia își fac mereu timp să citească. Și Elon Musk prioritizează cititul, la fel ca mulți alți miliardari ca Bill Gates, Mark Zuckerberg. Toți au spus că succesul lor se datorează, în mod parțial cititului.

Iată 15 cărți recomandate de Elon Musk despre care spune că toată lumea ar trebui să le citească:

1. Zero to One, de Peter Thiel și Blake Masters

Elon Musk și Peter Thiel se cunosc de ani de zile și au fost atât rivali, cât și parteneri.

Companiile lor bancare Paypal și X.com au fuzionat în 2002, iar Thiel l-a eliminat pe Musk din cadrul Paypal când Elon Musk era în luna de miere.

În ciuda relației lor complicate, Musk a aprobat cartea, ba chiar listat-o ca fiind una din cărțile care merită citite, spunând că: „Peter Thiel a construit mai multe companii avansate, iar Zero to One arată modul în care a făcut acest lucru”.

Cartea descompune modul în care startup-urile pot privi spre viitor pentru a se asigura că vor reuși, bazându-se pe experiența personală a lui Peter Thiel.

2. „Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control”, de Stuart Russell

„Umanul compatibil” arată cum crearea inteligenței artificiale ar putea fi ultimul act al umanității.

Acesta a fost un subiect de interes major pentru Musk. El a avertizat adesea despre pericolele AI, deși, în ultimele luni, Tesla a trebuit să răspundă și pentru siguranța mașinilor sale cu conducere automată.

Relația sa cu o tehnologie de acest gen rămâne complicată.

3. „The Lord of the Rings" by J.R.R. Tolkien

Cât stă singur, Elon Musk citește multă fantezie și SF.

Prin urmare, o carte ca „Stăpânul inelelor” de J.R.R. Tolkien a modelat viziunea lui Elon Musk despre sinele său din viitor.

„Eroii cărților pe care le-am citit au simțit întotdeauna datoria de a salva lumea”, a spus el pentru New Yorker.

4. „Ghidul autostopistului pentru galaxie” de Douglas Adams

În această carte de comedie SF, un supercomputer găsește „răspunsul” la o viață semnificativă: numărul 42. Elon Musk a citit această carte încă de pe vremea când era adolescent și se pare că a fost un volum esențial care i-a modelat gândirea.

Pentru Musk, care a citit această carte încă de pe vreme când era un adolescent din Africa de Sud, cartea a fost esențială pentru gândirea sa.

5. „Benjamin Franklin: An American Life”, de Walter Isaacson

6. „Structures: Or Why Things Don't Fall Down”, de J.E. Gordon

7. „Ignition: An Informal History of Liquid Rocket Propellants” de John D. Clark

8. „Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies”, de Nick Bostrom

9. „Our Final Invention” de James Barrat

10. The „Foundation” (Fundația), serie scrisă de Isaac Asimov

11. „The Moon Is a Harsh Mistress” de Robert Heinlein

12. „Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence” de Max Tegmark

13. „Merchants of Doubt” de Naomi Oreskes și Erik M. Conway

14. „Einstein: His Life and Universe”, de Walter Isaacson

15. „Howard Hughes: His Life and Madness” de Donald L. Barlett și James B. Steele

