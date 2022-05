Șeful Mobexpert anunță bugete de milioane de euro la Rapid București

Omul de afaceri Dan Şucu a anunţat că gruparea giuleşteană va avea în următorii ani bugete de 7, 10 şi 14 milioane de euro şi a subliniat că niciun ban nu va veni de la o primărie, minister sau altă autoritate a statului.

"Anul acesta vom avea în jur de 7 milioane de euro buget. Vom încerca să le generăm din liniile noastre de business pe care le pornim, dacă nu, vor fi generate de către proprietari. Nico (preşedintele Daniel Niculae, n. red.) trebuie să aibă un traseu foarte clar, să ştie ce are anul ăsta, anul viitor şi anul viitor. Deci anul acesta va avea 7 milioane buget, anul viitor 10 milioane, iar anul următor 14 milioane. Şi până la 24 de milioane mai e puţin. Ca obiectiv nu există altceva decât titlul... Ăştia mai tineri pot să aştepte, dar eu am 60 de ani... deci în doi ani. Şi nu ne interesează doar ideea de a fi campioni, ci şi modul în care ajungem campioni. E important şi modul cum câştigi, nu doar câştigul. Fanii noştri trebuie să fie mândri nu doar de performanţă, ci şi de modul în care a fost obţinută", a spus el, notează Agerpres.ro.

"Anul financiar 2021-2022 nu este un succes din punct de vedere financiar şi nici nu avea cum să fie. Mie îmi e foarte greu să înţeleg cum se vor descurca echipele nou-promovate precum Petrolul să treacă peste acest hop fără un ajutor din partea acţionarilor. Veniturile au fost undeva la 3 milioane şi jumătate, iar cheltuielile spre 4 milioane şi jumătate, deci a fost un deficit important. Anul viitor sperăm la venituri de 6,5-7 milioane de euro şi cheltuieli echivalente", a adăugat Şucu.

Rapidul vrea să vândă 8.000 de abonamente în următorul sezon

Acesta a precizat că FC Rapid îşi propune în următorul sezon să vândă 8.000 de abonamente şi să atragă publicitate în valoare de 2,5 milioane de euro.

"Sperăm să vindem 8.000 de abonamente şi să atragem publicitate de 2,5 milioane de euro. Şi niciun cent din această publicitate nu va veni ordonat de vreun primar sau ministru. Nu avem nicio dorinţă să intrăm în legătură cu statul. Nu dorim niciun ban din partea niciunei primării, a vreunui minister. Banul public nu are ce căuta în fotbal. Banul public e binevenit în zona de sport de masă. Performanţa este un lucru privat, iar sportul de masă este o chestiune care ţine de societate. Faptul că noi am hotărât că nici măcar în zona de sport de masă nu avem nevoie de niciun ajutor din partea unei primării sau autorităţi statale este o decizie proprie. Ne vom plăti toate ireproşabil taxele în conformitate cu legislaţia fiscală. Legea Sportului e una bună, nu există nicio motivaţie ca un club să nu fie cu toate taxele plătite la zi", a subliniat omul de afaceri.

"Eu, Victor (Angelescu) şi Nico ne dorim să clădim un club care să îşi respecte fanii, jucătorii şi angajaţii. Să se comporte fiscal ireproşabil, să fie profitabil şi în acelaşi timp să fie câştigător. Mulţi vor spune acum că aşa ceva nu există... Dar acest club va exista, împreună vom reuşi. Cum? Sunt două planuri, cel sportiv pe care Daniel Niculae îl realizează cu jucătorii şi antrenorii pe baza bugetelor pe care le discută cu proprietarii. Şi planul organizaţional. În Liga I sunt două competiţii, nu doar cea sportivă pe care o vedem la televizor. Există şi competiţia organizatorică în spate, o competiţie în care Nico lucrează cu proprietarii pentru a crea condiţii din ce în ce mai bune pentru zona sportivă. Eu nu sunt implicat în niciun fel în zona sportivă şi nici nu intenţionez să mă implic, pentru că nu am competenţe. Dar în partea organizaţională, da, pentru că asta fac de vreo 25 de ani şi de cele mai multe ori, în zilele bune, îmi iese. Vor fi linii de business clare, responsabilităţi clare, obiective clare, bugete clare... treaba aia care nu îi place nimănui, dar care până la urmă fără ea nu se poate", a mai spus Şucu.

Întrebat cât au costat cele 50 de procente achiziţionate de la celălalt acţionar, Victor Angelescu, Dan Şucu a răspuns: "Domnul Angelescu a cheltuit foarte mulţi bani şi am hotărât ca după ce cumpără acţiunile de la fostul partener toate împrumuturile care au fost în societate vor fi constituite în capital social, iar eu voi face mărire de capital atât cât e nevoie. Dacă o mie de oameni spun că trebuie să o iei la stânga, de cele mai multe ori vei câştiga când tu ştii că trebuie să mergi spre dreapta şi ai dreptate. O mie douăzeci şi unu de oameni mi-au zis să nu vin spre fotbal. Aici sunt rapidişti cu pedigri, eu sunt rapidist prin ricoşeu. Copii mei amândoi sunt juniori la Rapid şi m-au umplut de entuziasm. Dar mă gândesc că deşi nu am pedigriul ăsta rapidist aş putea să fac pentru acest club la fel de multe ca unul care îl are. Copiii mei joacă la Rapid, antrenorii spun că joacă bine, iar eu îmi doresc ca în timp ce îi cresc pe ai mei să mai cresc alte câteva mii".

Două baze sportive pentru Rapid

FC Rapid va beneficia într-un an şi jumătate de două baze sportive în nordul Capitalei, Constructorul şi Coresi, amenajarea lor urmând să se ridice în total la aproximativ 8 milioane de euro.

"Noua bază a Rapidului are 3,6 hectare, e fosta bază Constructorul. Deocamdată nu avem un nume, pentru că nu am hotărât care e sponsorul care ne va ajuta. Terenul principal va fi hibrid, la fel ca cel de pe stadion şi îl va folosi echipa mare, vor fi vestiare, sală de forţă, de relaxare, un mic hotel... ceva ce nu prea găsim peste tot în Bucureşti acum. Această bază va fi operată de clubul Rapid. Ea a costat 3 milioane şi un pic de euro, şi investiţia de acolo va fi de 5 spre 6 milioane, termenul de finalizare - aproximativ 18 luni. A doua bază este Baza Sportivă Mobexpert, fostă Coresi, iar ea este pentru sportul de masă. Aproximativ 1.000 de copii între 5 şi 17 ani vor face fotbal aici. Această a doua bază va fi operată de Şcoala de Fotbal Rapid, o organizaţie non-profit. Baza pentru sportul de masă a costat 2 milioane de euro, iar amenajarea ei va costa încă 2 milioane, totul va fi gata în 18 luni. Investiţiile în aceste două baze sunt pur private ale mele", a precizat Dan Şucu.

Prezent la conferinţa de presă, celălalt acţionar, Victor Angelescu, a afirmat la rândul său: "Mă bucur foarte mult că am realizat acest parteneriat cu domnul Şucu. Noi deja aveam o colaborare pe partea de juniori şi de mult timp încercam împreună cu Daniel Niculae să-l aducem la Rapid. Sunt mândru şi bucuros că am adus unul dintre cei mai importanţi oameni de afaceri la Rapid şi cu siguranţă cel mai serios. Acum mergem mult înainte cu domnul Şucu lângă noi".

La 24 mai, omul de afaceri Dan Şucu a preluat 50% din acţiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente rămânând în posesia lui Victor Angelescu.

