TOP lucruri de făcut în acest weekend. Unde puteți ieși în oraș la finalul acestei săptămâni

Străzi Deschise, cu noi trasee, dar și spectacole de teatru și muzică bună la Berăria H sunt doar câteva dintre evenimentele acestui weekend prelungit. Iată cum și unde v-ați mai putea petrece timpul liber.

Summer Well

Summer Well, ultimul festival de muzică din luna august, se va ține la Domeniul Știrbey de lângă Buftea în perioada 12-14 august 2022.

Timp de trei zile, peste 30 de artiști români și străini vor încinge cele patru scene amplasate pe Domeniul Stirbey.

Program Summer Well 2022: line-up

Vineri, 12 august 2022 Main Stage Future Islands Channel Tres Sad Night Dynamite Lea Porcelain Dylan Fraser Wiiings Stage Șuie Paparude After-party Stage Flight Facilities Hidden Tracks Stage Rareș Cătălina Cara

Sâmbătă, 13 august 2022 Main Stage Arctic Monkeys Inhaler Alice Merton Blue DeTiger Hayes & Y Wiiings Stage Goldlink Amuly After-party Stage Digitalism Hidden Tracks Stage The Schnitzels D.E.N.I.S.

Duminică, 14 august 2022 Main Stage Nothing But Thieves Jungle Roosevelt Zack Fox Jadu Heart Wiiings Stage Tkay Maidza Killa Fonic After-party Stage Bob Moses Hidden Tracks Stage LVX Machina Soundopamine



Accesul la festival se va face din str. Oltului, vineri, în intervalul orar 14:00-22:00 și în intervalul 12:00-18:00 sâmbătă și duminică, iar porțile se se vor închide în fiecare noapte de festival la ora 04:00.

Nocturne de Poezie Contemporană - ediția 8

În perioada 29 iulie - 2 septembrie, ARCEN organizează a 8-a ediție a Nocturnelor de poezie contemporană - ÎNSEMNĂRI, care aduce împreună peste 25 de poeți și artiști, pe terasa Magheru One, în cadrul a 7 evenimente cu lecturi, performance, dialoguri și Q&A cu publicul.

Vineri, 12 august, de la ora 19.30, pe terasa Magheru One, invitat special va fi poetul Andrei Codrescu.

Biletele pot fi achiziționate de aici: https://bit.ly/3P7mlbm

Program 12 august 19.30 – 20.10 – Muzică: Claudia 20.10 – 20.40 – Performance sonor: Maria Balabaș 20.40 – 20.50 – lectură Răzvan Omotă 20.50 – 21.20 – Andrei Codrescu – dialog și lectură. Moderator: Bogdan Coșa 21.20 – 21.35 – Muzică: Claudia 21.35 – 22.10 – Andrei Codrescu – dialog și Q&A cu publicul. Moderator: Bogdan Coșa 22.10 – 00.00 – Muzică: Claudia



Latino Party Live Session

Mega Mall dă startul sesiunilor de dans latino.

Capacitatea este limitată, așa că organizatorii recomandă ca cei interesați să ajungă mai devreme. Ușile spectacolului se deschid la 21:00, dansul începe prompt și durează până la 3:00 de dimineață.

Pe ritmuri de Salsa, Mambo, Bachata, Kizomba, Cha Cha Cha vă puteți petrece serile de final de săptămână.

Intrarea costă 25 de lei.

Petrecere în piscină la Kundalini Pool Bar & Lounge

Pe 12 august, de la ora 20:00 până dimineață (la 4:00) are loc o petrecere sub cerul liber la piscina Kundalini Pool Bar & Lounge, alături de DJ, narghilele și multe altele.

Biletele de acces încep de la 50 RON + taxe (presale)

DRESS CODE: Tropical

Pentru rezervări și informații suplimentare sunați la: 0743 250 366. Mesele se rezervă telefonic și sunt disponibile în număr limitat.

ADRESA : Str.Oltetului 30, Parc Studențesc Tei

Străzi Deschise

Pe 13 şi 14 august, bucureştenii şi turiştii sunt aşteptaţi în ultimul weekend pietonal al verii la „Străzi deschise” cu plimbări urbane şi noi activităţi recreative pe Calea Victoriei şi activităţi sportive pe şoseaua Kiseleff. Weekendurile pietonale „Străzi deschise” din zona centrală se reiau în luna septembrie.

Programul activităţilor de weekend de pe Calea Victoriei se deschide sâmbătă, 13 august, de la ora 11.00, cu un marş în premieră al factorilor poştali între Bulevardul Elisabeta şi Splaiul Unirii.

O altă noutate a weekendului, campania de conştientizare prin artă a felului în care se schimbă clima „One Minute Older” ajunge în acest weekend la „Străzi deschise” cu activarea „Punga cu pungi nu mai are loc în viaţa ta. Doneaz-o!”. Iniţiată de Fundaţia 9, campania strânge un milion de pungi de plastic pe care le transformă în artă. Pe 13 şi 14 august, pietonii „Străzilor deschise” sunt invitaţi să contribuie la o viitoare instalaţie de artă şi să depună pungi de plastic la punctul de colectare al campaniei din Piaţeta Teatrului Odeon.

Mara Halunga & Cauê De Marinis Project | Seară Autentică Braziliană – Teatrul Godot

Duminică, 14 august, de la 20:30, puteți avea parte de o seară autentică braziliană, la Teatrul Godot.

Mara Halunga și Cauê De Marinis Project s-a înființat în luna mai a anului 2018, din încercarea de a aduce aproape de public larg muzica braziliană.

Alături de cei doi artiști, pe scenă, vor urca Mateus Dantas, multi-artist brazilian, cu o diplomă de licență în Compoziție și Dirijare și un master în Etnomuzicologie, la Universitatea Federală din Bahia (Brazilia) si Jhoka Ribeiro, baterist și percuționist brazilian ce jonglează cu diverse genuri, de la pop la bossa-nova, de la rock la samba.

Biletele pot fi achiziționate de aici: Bilete la Mara Halunga & Cauê De Marinis Project – Seară Autentică Braziliană (mystage.ro)

Comedia "Soț de vânzare"

Oxana (o tânără „modernă” până în vârful unghiilor strident colorate, frumușică, ușor naivă, dar extrem de determinată) îi propune Elenei Vladimirovna (nevastă de profesie, trecută de prima tinerețe, însă inteligentă, cu „look” și inițiată în metehnele vietii) o afacere pe cât de indecentă, pe atât de inedită: un contract de vânzare-cumpărare al mult doritului ei soț contra tentantei sume de “douăj’ de mii”.

Subiectul tratează, original și picant, eterna temă a trio-ului conjugal, în trei acte cu multiple și intense răsturnări de situații. Cu sau fără acordul celor implicați, singura garanție oferită e o seară plina de umor și râsete-n cascade!

Spectacolul va avea loc pe 13 august, la Teatrul Roșu, începând cu ora 19:00.

Festivalul Internațional Lanto Vară Magică

Între 6 iulie și 31 august, la ora 19:30, Ateneul Român va găzdui Festivalul Internațional Lanto Vară Magică ce a ajuns la ediția a XI-a.

Publicul se va putea bucura de 9 concerte speciale, cu orchestre de-a dreptul magice, ce vor aborda lucrări ale marilor compozitori precum Beethoven, Strauss, Bach și mulți alții.

Programul complet al Festivalului Vară Magică – ediția a XI-a este disponibil pe: Vara Magica – Vară Magică 2022 – 9 concerte de muzică clasică la Ateneul Român.

Ateliere educative în Parcul Titanii

În perioada 6 august - 28 septembrie 2022, Asociația Prom'Art Creative realizează ateliere educative în Parcul Titanii, în cadrul proiectului „Atelierele Fanteziei”, proiect finanțat cu fonduri nerambursabile de la bugetul local.

Programul atelierelor este următorul:

Atelierul „Actorie și voie bună” Perioada de desfășurare: 13 august și 14 august, orele 16.00-17.00 și 17.30-18.30 Activități: ateliere motivaționale pentru copii și părinți, de improvizație și tehnici teatrale Coordonator: Victoria Dicu – actriță TNB



Accesul la ateliere este liber.

Concerte la Berăria H

Sâmbătă - 13 august - BIU MARQUETTI (ex Mandinga) pregătește o seară cubaneză pe terasa din Orașul cu Chef de Viață.

Biu va urca pe scenă seara, în jurul orei 20:00.

Accesul este gratuit, iar rezervarea locurilor este recomandată.

Rezervările se fac:

prin FORMULAR

prin aplicația Berăria H (disponibilă pe Google Play & AppStore)

la tel. 0725 345 345 / 0743 345 345

Pe 14 august, Caliu, supranumit "împăratul viorii din Clejani", vine alături de taraful său pe terasa din parc, de pe malul lacului.

Lăutari din tată în fiu, muzicienii din Clejani au făcut înconjurul lumii, concertând în metropole precum Tokyo, Singapore, Istanbul, New York, Los Angeles, Londra sau Paris și sunt public apreciați de personalități internaționale printre care actorul Johnny Depp (alături de care au apărut în filmul "The Man Who Cried"), Yehudi Menuhin, Kronos Quartet (cu care au cântat și înregistrat) sau renumitul designer de modă Yohji Yamamoto.

Accesul se face începând cu ora 18:45, iar showul va debuta la ora 20:00.

Bilete:

59.9 lei - Cat. A - în fața scenei cu loc la masă

39.9 lei - Cat. B - acces general cu loc la masă

29.9 lei - Cat. C - părțile laterale cu loc la masă

Biletele pot fi cumpărate online de pe www.yellowtickets.ro sau de la intrare, în ziua evenimentului.

Rezervările se fac:

prin FORMULAR

prin aplicația Berăria H (disponibilă pe Google Play & AppStore)

la tel. 0725 345 345 / 0743 345 345

Copiii până în 8 ani nu plătesc bilet și nu au loc rezervat la masă.

Sursa foto: ARCUB/ Străzi deschise

