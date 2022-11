Weekend-ul ăsta poți afla cine a fost Mița Biciclistasă, poți să călătorești pe urmele trenului bucureștean, să te uiți la filme cubaneze sau să bei o Cuba Libre la un party din București. Iată la ce evenimente poți participa la finalul acestei săptămâni.

Plimbare de la Gara Centrală la Gara Filaret!

La sfârșit de „brumar” ghidul de turism Andrei Berinde vă propune să ne întâlnim din nou și să parcurgem împreună câteva dintre arterele pe care le traversa odinioară vechea linie ferată ce unea Gara de Nord și Gara Filaret.

Bucureștenii vor porni în „pas de promenadă” pe un traseu pe parcursul căruia vor descoperi fascinantele povești ale unor bine-cunoscute monumente de arhitectură: Opera Națională, cele două biserici ce poartă hramul Sfântului Elefterie, Universitatea Națională de Apărare (edificiu mult mai cunoscut bucureștenilor ca „Academia Militară”), Parcelarea „Învoirii” (prima amenajare urbanistică de acest fel din orașul nostru), dar și pe cele ale câtorva dintre centrele industriale ridicate de-a lungul anilor pe Colina Filaretului.

Când va avea loc: duminică, 27 Noiembrie 2022, ora 10:00, a ieșirea din stația de metrou Eroilor.

Programul complet al evenimentului.

Proiecții de filme | Zilele culturii cubaneze la București

Ambasada Republicii Cuba în România și Institutul Cervantes din București organizează în perioada 21-25 noiembrie „Zilele culturii cubaneze la București”.

Vineri va avea loc proiecția filmului „Decameroane havaneze”, format din trei povești independente legate de camera unui scriitor în criză de imaginație, unde oamenii se duc să își spună poveștile în speranța de a deveni într-o zi personaje de roman: Verii /Los primos, N-o să crezi / No te lo vas a creer și Istoria tutunului / La historia del tabaco.

Când va avea loc: 21 - 25 noiembrie, Instituto Cervantes de Bucarest.

Programul complet al proiecțiilor.

Treasure hunt Iubiri celebre din București

Dacă îți plac poveștile de dragoste cu parfum de epocă, dacă urmărești cu sufletul la gură acțiunea unui film cu intrigi amoroase sau dacă doar vrei să dăruiești un cadou inedit unei persoane romantice, acest tur este pentru tine.

“Predestinați. Iubiri celebre din București” este un treasure hunt destinat celor care vor să descopere bucăți uitate de istorie, cancanuri de demult și amorurice au influențat destinul României.

Rezolvă indiciile, descoperă unde te duce traseul și află ce iubiri celebre au fost uitate printre clădirile vechi pe lângă care trecem des fără să știm la ce frământări au fost martore.

Cine a fost Mița Biciclista, cu ce prințesă a avut legături George Enescu și ce cuplu de legendă a dus la formarea Bucureștiului – toate acestea și multe altele le vei afla parcurgând acest traseu.

Când va avea loc: 25 - 27 noiembrie.

Programul complet al evenimentului.

Așa, și?

Expoziția "Așa, și?" este gândită să te facă să reflectezi asupra prezentului ca punct de plecare pentru noua ta aventură. Toate tablourile sunt realizate în ultimul an și caută să rezume ce am văzut în 15 ani de călătorii dar mai ales ce am învățat observând ceilalți călători, cărora le dedic această expoziție ca semn de recunoștință.

Vernisajul nu este unul convențional, pregatiti-vă să beți pe banii voștrii la o petrecere care începe la 4pm și se termină la ultimul om care stă în picioare.

Când va avea loc: 26 noiembrie, Pe Baricade.

Programul complet al evenimentului.

În căutarea dansului | matineu la AREAL

Coregrafa Alexandra Mihaela Dancs revine la AREAL cu ultima sa creație În Căutarea Dansului, în închiderea stagiunii de toamnă AREAL.

În Căutarea Dansului reprezintă o trecere prin arhiva de mișcări și povești ce aparțin sau nu procesului de lucru și o încercare de a da acestora o nuanță performativă. "Căutarea" a început în 2019 la Centrul Național al Dansului București și a continuat, mai apoi, la Casa Tranzit din Cluj.

Gândit pentru un public restrâns, solo-ul se adaptează în permanență prezentului și realității imediate, se dezvoltă în funcție de specificul locației și capătă noi semnificații în conexiune cu experiențele mai mult sau mai puțin performative, acumulate până la momentul respectiv.

Când va avea loc: 26 - 27 noiembrie, Areal.

Programul complet al evenimentului.

POP UP ART SHOW

POP UP ART SHOW a apărut ca răspuns la o nevoie a bucureșteanului modern, mereu preocupat, prizonier într-un oraș cu trafic anevoios. Astfel, acest festival aduce arta în calea oamenilor, încercăm să le înseninăm ziua și să le oferim subiecte de visare și chiar de discuție în fața lucrarilor de arta.

Ți pentru că sustenabilitatea înseamnă să înțelegi, să te adaptezi, să ajuți și să dai mai departe, intelegem toate acestea, organizatorii adaptează spațiile oferite de clădirile de birouri moderne, ajută artiștii să iși expună lucrările de artă și dau naștere unei întâlniri între iubitorii de frumos și creatori.

Când va avea loc: 22 – 29 noiembrie, The Bridge.

Sursa foto: Pixabay

