Indiferent dacă vrei să redescoperi Capitala, să înveți ceva nou sau doar să îți mai dregi puțin din mahmureala de la Revelion, Bucureștiul este foarte ofertant acest weekend. La ce evenimente poți participa la finalul acestei săptămâni.

Ballet Winter Camp 2023

Stagiul reunește profesori-coregrafi dedicați artei dansului și pedagogiei, care iși vor folosi experiența pentru a îmbunătați cunoștințele și potențialul elevilor participanți la Ballet Winter Camp. Organizat de Casa de Balet, pe durata a 6 zile, participanții la workshop vor avea acces la studii de balet clasic, pas de deux, dans contemporan tehnica de poante si tehnica pentru băieți, dans de caracter, mobilitate & stretching.

Când va avea loc: 2 -7 ianuarie, Casa de Balet.

Programul complet al evenimentului.

Tur Ghidat - „Cișmigiul și monumentele sale...”

În cadrul suitei de tururi ghidate dedicate monumentelor din orașul nostru, prietenul vostru, ghidul de turism Andrei Berinde, vă propune să parcurgem împreună câteva dintre arterele zonei centrale a capitalei și să evocăm fascinantele povești ale acestui veritabil tezaur puțin explorat al orașului nostru – statuile și fântânile sale.

La finalul evenimentului, după aproximativ 4 ore, timp în care vom fi străbătut circa 4 kilometri, vom putea să mai rămânem împreună (atât cât va dori fiecare), pentru „discuții și socializare”.

Când va avea loc: 8 ianuarie, stația de metrou Izvor.

Programul complet al evenimentului.

Revelionul Food Trucker-ilor 2023

Organizatorii numesc acest eveniment singura petrecere din an dedicata acestei industrii nebune care este Street Food-ul. Muzica si Dansul la Cooperativa, băutura la bar cât va tine ficatul, tort, confetti.

Când va avea loc: 7 ianuarie, CoOperativa.

Programul evenimentului și bilete.

Borsh party, o petrecere pentru mahmureală

Din ciclul "Ceaunul nostru nu doarme”, organizatorii pășesc și în 2023 cu un astfel de eveniment. Da, e cu peste in toate felurile ! Bors lipovenesc, saramuri, prajeli, mamaligi si sosuri deochiate cu iuteala. Aruncam si niste scoici la misto pe langa o galetusa de creveti si ce-om mai gasi prin frigider si voua va place. Da, stropim cu vin, da' bagam si-o tuica in deschidere, sa nu ne ia cu frig cand mestecam in ceaun si-nghitim in sec.

Când va avea loc: 7 - 8 ianuarie, Paque Bistro&More.

Programul complet al evenimentului și rezervări.

Revelionul Artiștilor 2023 cu public

Artiști și trupe cunoscute din România vin la Berăria H să recupereze cea mai mare petrecere a anului: Revelionul. Ei sunt pregătiți de o noapte de neuitat în compania colegilor, apropiaților și a celor mai mari fani. Iar cum scena și spectatorii sunt cele mai mare vicii ale unui muzician, Revelionul Artiștilor se va lăsa cu show-uri live și distracție cât cuprinde alături de zeci de artiști pe scenă și de cel mai frumos public.

Când va avea loc: 6 ianurie, Berăria H.

Programul complet al evenimentului.

AMBEDO I Ioana Drăgușin

Expoziția vă invită și pe voi să vă delectați și să vă pierdeți în ambedo, cu cât priviți mai mult. Termenul “ambedo” a apărut pentru prima oară în Dicționarul Durerilor Obscure, elaborat în jurul anului 2006, o colecție de cuvinte inventate de John Koenig al căror scop este de a numi emoții complexe care, până atunci, nu aveau o formă lingvistică; de a umple un gol în limbaj pentru a facilita exprimarea umană. În mod similar, inițial, lucrarea s-a conturat ca un efort de a articula modul în care se manifestă un sentiment pentru care nu găsisem, la momentul respectiv, termen.

Când va avea loc: 3 - 9 ianuarie, Celula de Artă.

Programul complet al evenimentului.

