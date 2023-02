Au fost anunțate primele trupe care vor concerta la Summer Well vara aceasta

Florence + The Machine, Yungblud, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale, Cassia şi Kid Francescoli sunt primele nume anunţate la ediţia a 12-a a Summer Well Festival 2023 care va avea loc între 11 şi 13 august, pe Domeniul Ştirbey, Buftea, conform site-ului evenimentului.

Abonamentele pot fi achiziţionate de pe summerwell.ro, la preţul de 475 lei + taxe până la 3 februarie. Începând cu 4 februarie preţul abonamentului va fi de 575 lei + taxe.

Florence Welch , fondatoarea Florence + The Machine, a devenit o senzație de când a fost descoperită cântând în baia unui pub din Londra, scrie npr. Albumul ei de debut, Lungs, s-a vândut în peste un milion de exemplare în Marea Britanie și a atras numeroase laude din partea criticilor și a fanilor.

Dominic Richard Harrison, cunoscut sub numele profesional YUNGBLUD, este un cântăreț, muzician și compozitor englez. În 2018, a lansat primul său EP, YUNGBLUD, urmat la scurt timp de albumul 21st Century Liability. În 2019, a lansat un alt EP, The Underrated Youth. Cel de-al doilea album al său, Weird!, a fost lansat la sfârșitul anului 2020 și a ajuns pe primul loc în topul UK Albums Chart și pe locul 75 în US Billboard 200.

Summer Well este un festival de muzică care are loc în fiecare an în al doilea weekend din august, într-o locație unică ce ne este casă încă de la început, Domeniul Știrbey din Buftea.

