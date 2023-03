Află secrete din cariera unuia dintre cei mai căutaţi designeri de rochii de mireasă din România

Dorinţe, emoţii şi speranţe, strânse şi brodate apoi cu atenţie şi grijă pe materiale preţioase. Acesta crede Aryanna Karen că este secretul creării rochiei de mireasă perfecte, o piesă care trebuie să vorbească despre purtătoare într-un mod unic. Designer de meserie şi din pasiune, femeia de afaceri a pus pe picioare în 2014 ceea ce astăzi a devenit un reper în domeniul vestimentaţiei de ceremonie, croind cu măiestrie încrederea reprezentantelor sexului frumos şi făcându-le să se simtă cu adevărat speciale în „Ziua cea Mare”, prin creaţii care contribuie la scrierea celor mai frumoase poveşti! Tot ea ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv, ce a contribuit la succesul din prezent, unde îşi găseşte inspiraţia, dar şi ce tendinţe se anunţă pe piaţa rochiilor de mireasă în acest an!

La ce vârstă aţi creat prima rochie de mireasă şi cum a arătat aceasta?

Prima mea creaţie a fost o rochie voluminoasă, cu trenă, decorată cu fluturi cusuţi manual. Am cuprins-o în prima mea colecţie de rochii de mireasă, lansată în 2005, pe vremea când aveam 21 de ani, atunci când, de altfel, mi-am şi început cariera în acest domeniu fascinant. Îmi aduc aminte că la acel moment genul de rochie creată de mine era total atipic pentru piaţa românească şi am avut plăcerea să constat că ideea a fost îmbrăţişată cu mult entuziasm de viitoarele mirese!

Cât despre pasiunea pentru industria fashion, cum a început ea şi de ce aţi optat tocmai pentru crearea vestimentaţiei de ceremonie?

Încă de pe vremea copilăriei am iubit tot ce ţine de poveşti, îndrăgind, în special, finalurile fericite, în care prinţul şi prinţesa se căsătoreau şi trăiau liniştiţi până la adânci bătrâneţi. Îmi imaginam nunta până în cele mai mici detalii, la fel şi rochia de mireasă pe care ar fi purtat-o prinţesa respectivă, semn că tot ce ţinea de jocul meu se învârtea încă de pe atunci în jurul modei. Inclusiv întâlnirile cu prietenele meu gravitau în jurul aceleiaşi idei: organizam prezentări fashion, în care ele erau modelele, iar eu, designerul. Mai târziu, în timpul şcolii, umpleam caiete întregi cu schiţe care ilustrau rochii desenate meticulos. Pot spune că nu eu am ales această carieră, ea m-a ales pe mine. Eu doar am urmat un drum care mi-a fost arătat!

Care au fost provocările pe care le-aţi întâmpinat pentru a duce numele Aryanna Karen la un asemenea nivel?

Cel mai greu a fost, fără doar şi poate, să găsesc oamenii potriviţi care să se alăture echipei noastre. Mi-am dorit ca fiecare membru să pună clientul pe primul plan, să îi înţeleagă dorinţele şi nevoile. De altfel, noi ne-am centrat pe nevoile miresei, prin urmare fiecare membru al echipei noastre trebuie să aibă clientul ca punct de focus în mintea sa.

Cum vă simţiţi când ştiţi că îmbrăcaţi femeile în cea mai importantă zi din viaţa lor? Este o sarcină care vă emoţionează, care vă responsabilizează? Cum aţi caracteriza-o?

Faptul că o viitoare mireasă îţi încredinţează cea mai importantă rochie de până atunci reprezintă un privilegiu şi, totodată, o onoare. Mă mândresc cu faptul că am îmbrăcat visurile a peste 3.000 de mirese până în acest moment şi mă emoţionează să ştiu că o fărâmă din sufletul meu a ajuns la ele în această zi atât de importantă!

Cum definiţi rochia de mireasă perfectă? Ce ar trebui să transmită ea?

Rochia perfectă este aceea în care viitoarea mireasă se simte frumoasă, irezistibilă, o rochie care o emoţionează, care potenţează calităţile purtătoare şi care îi oferă siguranţă pe zonele de care ea este mai puţin sigură. Rochia perfectă trebuie să o portretizeze în cea mai bună versiune ale ei de până atunci!

Care a fost cea mai sofisticată comandă de rochie de mireasă realizata şi cât de mult aţi lucrat pentru a o crea?

Vedeta colecţiei noastre este rochia Celebrity, o rochie ca o sărbătoare, fix aşa cum îi sugerează şi numele. Vorbim despre o creaţie cusută manual, care are peste 10.000 de cristale şi a cărei realizare durează câteva luni. Este, totodată, bestseller-ul colecţiei noastre, alegerea a zeci de mirese până în prezent.

Cum concepeţi colecţiile? Unde vă găsiţi inspiraţia?

Conceperea oricărei colecţii porneşte de la nevoile mireselor care ne trec pragul, pentru că orice nuntă este un eveniment specific unui anumit loc sau culturi. Nu veţi vedea aşadar aceleaşi mirese în Anglia şi în Turcia, la fel cum nici miresele din România nu seamănă, de exemplu, cu cele din Germania! A doua sursă de inspiraţie este reprezentată de istoria artei. Sunt pasionată de acest domeniu, pe care îl studiez permanent şi care oferă o abundenţă de informaţii: de la volumele impresionante ale rochiilor din perioada Rococo, până la coloanele templelor greceşti, tot ceea ce ţine de artă poate servi drept punct de plecare în realizarea unei colecţii dedicată rochiilor de mireasă.

Ce vom admira în 2023 în materie de rochii de mireasă?

Rochiile de mireasă ale anului 2023 sunt strălucitoare, la propriu şi asta pentru că am ales materiale preţioase, brodate manual cu cristale, perle şi paiete, care reuşesc să transforme mireasa într-o veritabilă prinţesă! După nunţile restrânse din perioada pandemiei, acum este timpul pentru evenimente fastuoase şi pentru rochii impresionante, care îndeplinesc cele mai măreţe vise şi visuri ale viitoarelor mirese!

La ce evenimente vă vom întâlni în acest an?

Deşi ne aflăm de abia la început de an, ne bucurăm să vă anunţăm că sunt deja câteva sute de mirese care ne-au ales pentru acest sezon! Aşadar, la următoarea nuntă la care veţi participa este foarte posibil să vă întâlniţi cu noi!

Sursa foto: aryannakaren.ro

