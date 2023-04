Week-endul acesta Capitala va fi îmbrăcată în lumină, iar una dintre cele mai imperioase clădiri din București își va deschide ușile pentru curioși. Vezi la ce alte evenimente poți participa la finalul acestei săptămâni în Capitală.

Spotlight Festival

Ajuns la cea de-a şaptea ediţie, festivalul de artă vizuală în aer liber Spotlight a pregătit, pentru weekendul 21-23 aprilie 2023, o nouă serie de experienţe multimedia în locaţii consacrate şi locaţii în premieră pe Calea Victoriei şi la ARCUB – Hanul Gabroveni.

Evenimentul care aşteaptă, şi în acest an, peste 100.000 de participanţi, Spotlight Festival este un proiect organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, alături de Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, cu sprijinul MONUMENT for – Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public.

Din anul 2023, Spotlight Festival este membru al celei mai ample reţele internaţionale de festivaluri ale luminii – The International Light Festivals Organisation, conectând astfel Bucureştiul cu cele mai mari oraşe ale lumii care găzduiesc evenimente spectaculoase de new media în spaţiul public.

Când va avea loc: 21-23 aprilie, Calea Victoriei.

Programul complet al evenimentului.

Cozy Poetry Goodbye București

Cozy Poetry Night, spectacolul live de poetry performance, a ajuns la final, duminică, 23 aprilie, urmând să fie ultimul lor eveniment, susținut de 5 dintre cei mai prezenți poeți.

Fundalul sonor va fi asigurat și animat de Șerban Blebea, iar pentru restul instrumentarului magic vă îndrumăm cu drag spre barmanii din Expirat, unde sigur o să ne găsiți pe noi toți o mare parte din seară.

Când va avea loc: duminică, 23 aprilie, Expirat.

Programul complet al evenimentului.

Bucharest Street Food Festival

Pe 22-23 aprilie se anunță un weekend apetisant pe Bulevardul Kiseleff, unde zeci de food trucks se reunesc să prepare la foc continuu bunătăți inspirate din toate colțurile lumii.

De la clasicii burgeri și hot dogs, fructe de mare, pulled pork sau wrapuri, până la pizza, arrosticini, pleșcaviță, tacos și multe alte delicii internaționale, ce vor inunda strada cu arome irezistibile.

Când va avea loc: 22-23 aprilie, Bulevardul Kiseleff.

Programul complet al evenimentului.

Palate deschise: Povestea palatului Marmorosch Blank

Bucureștii sunt invitați sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 11.00, la al doilea eveniment din seria PALATE DESCHISE PE CALEA VICTORIEI, cu acad. Georgeta Filitti, unul dintre cei mai iubiţi, carismatici şi erudiţi istorici români.

Povestea Marmorosch Blank a început ca o viziunea îndrăzneaţă a două persoane excepţionale. Jacob Marmorosch împreună cu prietenul şi susţinătorul său financiar Mauriciu Blank şi-au imaginat o bancă care să devină cea mai puternică din România. Instituţia a devenit rapid un motor al prosperităţii, creativităţii şi inovaţiei cu sediul în Bucureşti şi cu puncte de vânzare în Viena, New York, Istanbul şi Paris.

Când va avea loc: sâmbătă, 22 aprilie, Marmorosch Blank.

Programul complet al evenimentului.

Poezie și muzică persană

În solidaritate cu protestele din Iran, o poetă și doi muzicieni se întâlnesc pe 21 aprilie, de la ora 19:00, la AM. Social Space, pentru a sărbători poezia persană, pornind de la poeții sufiți, precum Rumi și Hafez, până la poezia contemporană, în special cea scrisă de femei.

Lecturile vor fi susținute de poeta Ligia Keșișian în română și engleză și acompaniate de muzicianul Radu Varga, la santur și chitară microtonală, și de artistul iranian Mohammad Hadi Mogoei, la tar și voce.

Când va avea loc: vineri, 21 aprilie, AM. Social Space.

Programul complet al evenimentului.

American Independent Film Festival

American Independent Film Festival revine anul acesta la București cu cea de-a 7-a ediție care va avea proiecții în sălile de cinema din București, între 21 și 24 aprilie, la Cinema Elvire Popesco și Cinemateca Eforie și proiecții în aer liber, între 23 și 25 iunie, la Roaba de cultură, în Parcul Herăstrău.

Ca în fiecare an, AIFF aduce publicului român o selecție a celor mai bune filme independente americane.

Când va avea loc: 21-24 aprilie, Cinema Elvire Popesco și Cinemateca Eforie.

Programul complet al evenimentului.

