În minivacanța de 1-5 iunie Bucureștiul devine un oraș al copiilor, dar există și evenimente dedicate adulților. Fie că vrei să vezi cele mai îndrăgite modele de mașini, să dai în „mintea copiilor” cu o expoziție de benzi desenate sau să testezi diferite feluri de fructe de mare, Capitala este foarte ofertantă acest week-end.

Străzi Deschise - București, Promenadă urbană

În premieră, „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” poposeşte timp de patru zile în cartierul Rahova şi instaurează, pe strada Bârcă, centrul distracţiei în minivacanţa de la acest sfârşit de săptămână. Astfel, între 1 şi 4 iunie 2023, strada Bârcă devine pietonală între Calea Rahovei şi strada Mărgeanului şi găzduieşte activităţi sportive, ateliere, zone de joacă şi spectacole de circ şi teatru pentru copii. În weekendul 3-4 iunie, „Străzi deschise – Bucureşti” readuce plimbările pietonale şi evenimentele în aer liber pe Calea Victoriei.

Când va avea loc:

1-4 iunie 2023: Strada Bârcă, între Calea Rahovei și strada Mărgeanului, între orele 10:00-22:00;

3-4 iunie 2023: Calea Victoriei, între Piaţa Victoriei şi Splaiul Independenţei, între orele 10:00- 22:00.

Expoziție Stupul cu albine

Dacă te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă într-un stup, acum e momentul să afli! În cadrul expoziției, poți observa activitatea albinelor într-un stup transparent. Mai exact:

producția de miere de albine

ierarhia acestora în stup și modalitatea de interacțiune dintre ele

modul în care lucrează împreună

recunoașterea tipului de albine și activitatea specifică acestora (Albina Doica, Albina lucrătoare, Albina culegătoare, Trântorii și Matca/Regina)

Mai mult, un apicultor îți va prezenta informații despre ecosistem, importanța albinelor, rolul și activitatea acestora în natură, beneficiile consumului de miere de albine și procesul de recoltare.

Când va avea loc: 1-3 iunie, Veranda Mall.

Programul complet al evenimentului.

Maşinile Bucureştilor - Italiencele Orașului

Retromobil Club România filiala București are bucuria să vă invite în data de 2 iunie la expoziţia “Maşinile Bucureştilor (IX) – Italiencele Orașului “ un eveniment automobilistic care continuă seria de expoziții tematice de succes lansată în anul 2021 sub numele “ Mașinile Bucureștilor”.

Ediția a IX a își propune să aducă o celebrare a zilei Republicii Italiene prin evocarea aportului său incontestabil la dezvoltarea fenomenului automobilistic mondial.

Expoziția va putea fi vizitată gratuit în data de 2 iunie 2023, între orele 10.30 şi 13.30 în Parcul Liniei din str. Lujerului nr 1, Sectorul 6, București.

Când va avea loc: 2 iunie, Parcul Liniei, Sector 6.

Detalii despre eveniment.

Free Comic Book Day 2023

Anul acesta luna Iunie se transformă în luna Free Comic Book @RedGoblin!! Pasionat de benzi desenate? Nu rata Free Comic Book Days, singurele zile din an în care magazinele de specialitate din întreaga lume oferă gratuit benzi desenate pentru oricine le trece pragul.

Noi ne-am alăturat și în acest an și te așteptăm în fiecare sâmbătă din luna Iunie pentru a participa la Free Comic Book Day, la Red Goblin, pe strada Știrbei Vodă, nr. 4 să îţi alegi revistele tale preferate din cele pregătite special pentru acest eveniment.

Fiecare participant poate alege două benzi desenate din variantele oferite.

Când va avea loc: 3 iunie, Red Goblin.

Detalii despre eveniment.

Festival cu Fructe de Mare

Vremea frumoasă e în toi și e timpul să aducem din nou Festival cu Fructe de Mare pe terasa Berăriei H. În perioada 31 mai - 5 iunie, terasa de lângă lacul Herăstrău se transformă într-o experiență culinară delicioasă cu delicatese din cele mai diverse cu fructe de mare.

Te așteaptă 6 zile cu o mare varietate de preparate mediteraneene pe care le gătim live, chiar în fața ta. Știm că îți place să încerci cât mai multe, așa că ți-am pregătit de toate: de la calamari fripți, caracatițe și creveți, până la cele mai apetisante stridii și scoici midii + alte surprize delicioase.

Când va avea loc: 1 - 5 iunie, Berăria H.

Programul complet al evenimentului.

Bucharest Bonsai Show 2023

Avem placerea de a va invita la Bucharest Bonsai Show 2023, expozitie de bonsai care va avea loc in cadrul Gradinii Botanice din Bucuresti si se va extinde pe durata a 3 zile. Vizitarea expozitiei este gratuita dar accesul in Gradina Botanica se face pe baza de bilet.

Expozitia se va putea vizita in zilele de 2,3,4 Iunie intre orele 10:00 - 18:00.

Când va avea loc: 2-4 iunie, Gradina Botanica București.

Detalii despre eveniment.

Ziua Copilului 2023

Art Safari, petreceri în parc sau o vizită la Palatul Parlamentului, cu ocazia porților deschise, sunt doar câteva dintre activitățile pe care le puteți face de 1 iunie, Ziua Copilului, zi liberă la nivel național. Iată la ce evenimente poți participa alături de copilul tău de 1 iunie.

Puteți accesa ACEST ARTICOL pentru a vedea la ce evenimente poți participa cu cel mic acest week-end.

