O nouă băutură în meniul 5 to go: rețeta de cafea a fost creată de inteligența artificială

Începând cu luna septembrie, 5 to go lansează în cafenele meniul de toamnă, care va include în premieră o băutură de sezon realizată cu ajutorul inteligenței artificiale: Ginger Caramel Latte. Atât produsul, cât și rețeta au fost propuse de AI, reflectând focusul pe inovație specific brandului.

Bazată pe algoritmi, calcule matematice și tehnici statistice, AI generează un număr tot mai mare de experiențe în domenii din ce în ce mai variate, de la pictură sau muzică până la crearea de conținut scris, rezultatele fiind de multe ori nu doar performante, ci de-a dreptul uimitoare, de un realism și o profunzime a detaliilor incredibile.

Ginger Caramel Latte este un produs versatil, în același timp apetisant, energizant, reconfortant și relaxant, care poate fi savurat în diverse momente ale zilei și care, datorită ingredientelor, texturii și combinației unice de arome se potrivește unui număr variat de preferințe și stiluri de viață. Pe bază de espresso, lapte proaspăt, sirop de ghimbir și caramel, este opțiunea perfectă pentru a oferi un boost de energie, dar și pentru a-ți satisface dorința de inedit și neconvențional.

„Inovația face parte din ADN-ul 5 to go, ne-am asumat de la bun început provocarea de a ține pasul cu trendurile și nu este prima dată când explorăm zone noi și ne surprindem clienții prin lansarea de produse care sparg tiparele convenționale. Ideea de a folosi potențialul creativ al AI pentru a optimiza rețetele, eficientizând procesul de creație și îmbunătățind experiența de care beneficiază consumatorul final este una care merită exploatată. Primul produs obținut astfel, Ginger Caramel Latte este o băutură prin excelență inovatoare, dar care deține toate atributele produselor 5 to go cu care ne-am obișnuit clienții. Nota finală va aparține echipei noastre de barista, care va personaliza rețeta pentru a crea gustul apropiat de preferințele consumatorilor noștri”, a declarat Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Ginger Caramel Latte este un produs cu textură bogată și cremoasă, ce îmbină calitățile ghimbirului cu dulceața caramelului pentru a oferi un rezultat savuros și un număr moderat de calorii, până la 250, în funcție de gramajul ales. Meniul de toamnă 5 to go va include și produsele deja cunoscute, precum Pumpkin Latte.

Sursa foto: Adning / Shutterstock

