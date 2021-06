Armin van Buuren vine în București, pe data de 25 septembrie 2021. Celebrul DJ olandez Armin van Buuren, care revine în fața publicului din București după șapte ani și pregătește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa.

În fiecare an, un alt artist internațional celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.

„A trecut prea mult timp de când am stat departe de scenă, peste 18 luni fără să mă bucur de energia fanilor. Am o conexiune specială cu oamenii din România, ne leagă pasiunea pentru muzica pe care o iubim. Este ceva unic încât aș putea scrie o carte. Sunt încântat să mă întorc în București după 7 ani, la Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, în Piața Constituției, un loc iconic, în care au performat atât de mulți artiști mari, precum Roger Waters și Bon Jovi. Va fi un weekend special, care va celebra întoarcerea noastră la viață, pregătesc un set unic și deja lucrez cu câțiva artiști pe care îmi doresc să-i aduc în România. Așa că este un vis devenit realitate, sunt foarte, foarte fericit”, a spus Armin van Buuren.

Armin van Buuren este unul dintre cei mai renumiți DJ și producători la nivel mondial, multiplu câștigător al titlului de cel mai bun DJ din lume. De-a lungul timpului, a lansat hituri cunoscute și extrem de apreciate în întreaga lume și a adus show-uri incendiare pe toate marile scene ale lumii și seria de concerte A State of Trance. Este unul dintre cei mai iubiți artiști atât în România, cât și la nivel internațional, iar pe 25 septembrie va fi din nou în fața publicului care îl așteaptă cu atât de mare căldură și entuziasm.

Citeste si: Peste 95.000 de festivalieri in a doua zi de Untold

Sound of Bucharest este cel de-al doilea mare eveniment anunțat în România de către ALDA, după SAGA Festival, care va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, în Parcul Izvor din București.

“Este un moment extrem de special pentru ALDA, cel mai mare solo show pe care un artist îl susține va avea loc pe 25 septembrie, la București - Sound of Bucharest. Nu puteam începe mai bine un astfel de eveniment decât cu unul dintre cei mai iubiți DJi din întreaga lume, Armin van Buuren. După 7 ani, acesta se întoarce la București și vă invităm să petrecem împreună, după această perioadă grea în care am stat departe unii de ceilalți, fără concerte și fără festivaluri”, a declarat Allan Hardenberg, CEO ALDA.

Sound of Bucharest este un eveniment adus în România de ALDA, unul dintre cei mai importanți producători de pe piața mondială, care va avea loc în fiecare an, începând din septembrie 2021. Acest show spectaculos va fi organizat în Piața Constituției și va avea o producție fabuloasă, unică în lume. Armin va susține set-uri speciale de muzică de pe două scene pe parcursul evenimentului, iar Palatul Parlamentului va fi suportul perfect pentru proiecția grandioasă, live, a show-ului. Aceasta reprezintă o regie complet nouă în lume, de muzică și video.

Prima ediție va purta amprenta lui Armin Van Buuren și se anunță a fi una imposibil de uitat. Toți cei care își doresc să fia parte la acest eveniment unic se pot înregistra pe site-ul www.soundofbucharest.com. Persoanele care au cumpărat sau vor cumpăra un bilet la SAGA Festival vor avea acces garantat la eveniment și nu mai sunt nevoiți să facă o altă înregistrare. Prezența va fi în limita spațiului din Piața Constituției.

Citeste si: Bătaie cruntă între clienții unei terase din Mamaia

Sursa foto: Facebook / Armin van Buuren

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: