Ultimele săptămâni de vară. Ce filme noi vor fi lansate în cinematografe

Ultimele weekenduri din luna august vor aduce pe marile ecrane Cineplexx șase noi producții. Citiți în continuare care sunt filmele pe care le veți putea vedea în cinematografe la final de vară.

NU! (Nope)

PREMIERĂ : 19 August

: 19 August VERSIUNI DISPONIBILE : 2D subtitrat în limba română, 2D dublat în limba maghiară

: 2D subtitrat în limba română, 2D dublat în limba maghiară GEN: SF, Horror

SF, Horror DISTRIBUȚIE: Steven Yeun, Keke Palmer, Daniel Kaluuya, Barbie Ferreira, Michael Wincott, Wrenn Schmidt

SINOPSIS:

"Ce este un miracol rău?"

Câștigătorul premiului Oscar® Jordan Peele a bulversat și redefinit horror-ul modern cu Get Out și apoi cu Us. Acum, el reimaginează filmul de vară cu un nou coșmar pop: epopeea horror Nu!.

Filmul îl reunește din nou pe Peele cu câștigătorul premiului Oscar® Daniel Kaluuya (Get Out, Iuda și Mesia cel Negru), căruia i se alătură Keke Palmer (Hustlers, Alice) și Steven Yeun (Minari, Okja), nominalizat la Oscar®, în rolurile de locuitori ai unei localități singuratice din interiorul Californiei, care sunt martorii unei descoperiri stranii și înfiorătoare.

Acolo unde cântă racii (Where the Crawdads Sing)

PREMIER Ă : 19 August

: 19 August VERSIUNI DISPONIBILE : 2D subtitrat în limba română, 2D dublat în limba maghiară

: 2D subtitrat în limba română, 2D dublat în limba maghiară GEN: Drama, Mister

Drama, Mister DISTRIBUȚIE: Harris Dickinson, Taylor John Smith, David Strathairn, Daisy Edgar-Jones, Michael Hyatt

SINOPSIS:

Abandonată de familie la începutul anilor '50, Kya a trebuit să se descurce singură. A învătat să citească și să scrie cu ajutorul prietenul ei, Tate Walker, de care s-a și îndrăgostit, dar care a lăsat-o în urmă când a plecat la facultate.

Acum, Kya trăiește într-o mlaștină din Carlina de Nord și e cunoscută de localnicii din Barkley Cove ca "fata din mlaștină". Când un bărbat cu care a avut cândva o legătură este găsit mort, indiciile îi poartă pe investigatori catre Kya, care devine suspect principal.

După ce am găsit fericirea (After ever happy)

AVANPREMIERĂ : 24 August

: 24 August VERSIUNI DISPONIBILE : 2D subtitrat în limba română, 2D dublat în limba maghiară

: 2D subtitrat în limba română, 2D dublat în limba maghiară GEN: Drama, Romantic

Drama, Romantic DISTRIBUȚIE: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Rob Estes, Louise Lombard, Chance Perdomo

SINOPSIS:

În timp ce Hardin rămâne în urmă pentru a se confrunta și a se reconecta cu trecutul său, Tessa se întoarce în Seattle. Acolo, ea suferă o tragedie care o duce la alegeri dificile, care îi schimbă viața. Hardin vrea să o ajute pe Tessa, dar este atât de ocupat să se lupte cu propriii demoni, încât sfârșește prin a o îndepărta. Dezvăluirile despre tatăl său i-au zdruncinat fațada impenetrabilă până în măduva oaselor, iar Tessa nu este sigură dacă îl poate salva fără să se sacrifice pe ea însăși.

The Elfkins

AVANPREMIERĂ : N/A

: N/A GEN: Animație, Comedie

Maigret

AVANPREMIERĂ : N/A

: N/A GEN: Drama, Crima

Drama, Crima DISTRIBUȚIE: Gérard Depardieu, Melanie Bernier, Aurore Clement

Invitație în Iad (The Invitation)

AVANPREMIERĂ : N/A

: N/A GEN: Thriller, Horror

Thriller, Horror DISTRIBUȚIE: Thomas Doherty, Nathalie Emmanuel, Stephanie Corneliussen, Alana Boden, Courtney Taylor

Sursa foto: Cineplexx

