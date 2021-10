Ce este un ETF și tot ce trebuie să știi despre tranzacționarea lor la bursă

Fondurile tranzacționate la bursă (Exchange Traded Funds sau ETF) sunt fonduri care cuprind o serie de active, dar care sunt listate sub forma unui singur instrument la bursă. Citiți în ghidul de mai jos toate lucrurile pe care trebuie să le știți înainte de a face primele tranzacții cu ETF-uri pe bursă.

ETF-urile sunt simple, transparente, au costuri reduse de tranzacționare și oferă micilor investitori posibilitatea de a avea expunere pe active care în mod normal le-ar fi mai greu accesibile (titluri de stat, obligațiuni unde investiția minimă este una ridicată, imobiliare, etc.).

ETF-urile sunt similare fondurilor mutuale, dar spre deosebire de acestea din urmă ETF-urile sunt tranzacționate direct pe o bursă, ceea ce înseamnă că pot fi cumpărate și vândute precum acțiunile oricărei alte companii listată la bursă.

Pentru a tranzacționa un ETF trebui să îți deschizi cont o firmă de brokeraj autorizată. Dacă ești în România, alege o firmă autorizată și care se află în evidențele Autoritiății de Supraveghere Financiară. O listă completă a acestor firme poate fi accesată pe siteul ASF la acest LINK, după care va trebui să alegeți opțiunea SECȚIUNI > Entități care prestează servicii și activități de investiții în România.

ETF-urile pot fi tranzacționate și prin intermediul eToro, companie care operează una dintre cele mai importante platforme sociale de tranzacționare din lume. Deschiderea unui cont la eToro este simplă, iar tranzacționarea ETF-urilor are comisioane zero prin intermediul platformei eToro.

Exemple de ETF-uri

ETF-urile investesc în aproape orice clasă de active existente, așa că oferta este practic nelimitată. Iată mai jos câteva exemple de ETF-uri:

Ce tipuri de ETF-uri există?

Așa cum menționam mai sus, ETF-urile oferă expunere pe o gamă largă de active, oferta fiind extrem de diversificată. În continuarea am enumerat principalele tipuri de ETF-uri trnzacționate de investitorii din întreaga lume.

ETF-uri pe indici de acțiuni. Acestea urmăresc evoluția unui anumit indice bursier, precum S&P 500, FTSE 100, sau chiar și indicele românesc BET. Investițiile într-un ETF pe indici, precum iShares FTSE 100 UCITS ETF (ISF.L) (care urmărește indicele britanic FTSE 100) reprezintă o alegere bună pentru cei care vor expunere pe o anumită piață la costuri reduse. ETF-uri sectoriale sau pe o anumită industrie. Acestea oferă expunere pe companiile dintr-un anumit domeniu, precum cele de IT, cele din sectorul farmaceutic, sau cele financiare. ETF-uri pentru anumite tipuri de investiții. Aceste ETF-uri sunt dedicate celor care vor să investească urmărind un anumit tip de plasament. Un exemplu de ETF din această categorie este iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL), care investesște în companii de talie mare și medie din SUA, care au date fundamentale solide. ETF-uri pe obligațiuni. Așa cum numele sugerează, aceste ETF-uri investesc în obligațiuni corporative sau de stat (titluri de stat). Un exemplu este iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY), care oferă expunere pe titlurile de stat americane. ETF-uri pe mărfuri. Acesta urmăresc evoluția anumitor mărfuri, precum aurul sau petrolul. Un exemplu de ETF pe mărfuri este SPDR Gold ETF (GLD), care oferă expunere pe aur. ETF-uri pe imobiliare. Acestea urmăresc evoluția indicilor imobiliare. Vanguard Real Estate (VNQ) este un astfel de ETF, acesta urmărind performanța indicelui MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, ETF-urile cu levier. Aceste ETF-uri au ca scop amplificarea expunerii (de două, de trei, sau chiar de mai multe ori) pe acțiunile sau pe piața în care investește. Un exemplu de ETF cu levier este Proshares Ultra S&P 500 (SSO), care dublează randamentul zilnic al indicelui american S&P 500. Atenție însă! ETF-urile cu levier pot amplifica eventualele câștiguri, dar la fel de bine pot amplifica pierderile înregistrate de investitori.

Cum funcționează investițiile în ETF-uri

Dacă vrei să profiți de pe urma unei piețe care crește, vei deschide o poziție de cumpărare (BUY) pe un ETF care acoperă respectiva piață sau respectivul activ (de exemplu, indicele S&P 500). În exemplul dat, acest lucru înseamnă că ”ești LONG” pe S&P 500.

Astfel, dacă crezi că S&P 500 va crește în următorul an, vei deschide o poziție de BUY pe un ETF cu expunere pe S&P 500 (un ETF precum SPDR S&P 500 ETF).

Dacă indicele S&P 500 va crește, tu vei înregistra un profit. În schimb, dacă indicele scade, și ETF-ul va scădea, iar portofoliul tău va înregistra o pierdere.

Dacă vrei să profiți de pe urma unei piețe care scade, vei deschide o poziție de vânzare (SELL) pe un ETF care acoperă respectiva piață sau respectivul activ (să zice, S&P 500). Acest lucru înseamnă că ”ești SHORT pe S&P 500.

Poți deschide o poziție de SELL pe un ETF tranzacționând CFD-uri (contracte pe diferență). CFD-urile sunt instrumente financiare care oferă investitorilor posibilitatea de a profita de pe urma scăderii unui activ fără ca aceștia să dețină propriu-zis respectivul activ.

De exemplu, dacă crezi că S&P 500 va scădea în următoarele 3 luni, vei deschide o poziție SELL pe SPDR S&P 500 ETF (SPY), ETF care urmărește evoluția indicelui S&P 500.

Dacă indicele S&P 500 scade, vei înregistra un profit de pe urma poziției SHORT. În schimb, dacă indicele crește vei înregistra o pierdere.

Dividendele sunt un al treilea mod în care poți înregistra câștiguri de pe urma ETF-urilor.

Dividendele reprezinte sume de bani cash care sunt distribuite de companii către acționari, atunci când acestea înregistrează un profit. Dacă investești într-un ETF care plasează banii în companii plătitoare de dividende, vei încasa constant venituri din dividende.

Cum să tranzacționezi ETF-uri prin intermediul eToro

Tranzacționarea ETF-urilor pe eToro se poate face urmând câțiva pași simpli:

Loghează-te sau deschide un cont de tranzacționare pe eToro. Mergi la pagina ”piețe de tranzacționare” și selectează ETF-uri pentru a accesa întreaga listă de ETF-uri disponibile. Selectează ETF-ul dorit apoi alege ”Tranzacționează”. Alege opțiunea BUY sau SELL. Completează suma pe care vrei să o investești în această tranzacție sau numărul de unități ETF pe care vrei să le cumperi/vinzi. Dacă facă short, setează un stop-loss. Selectează opțiunea Open Trade

Investiții în ETF-uri: Avantaje

Costuri reduse. ETF-urile au în general costuri reduse de tranzacționare, iar chiar și atunci când sunt comisionate, a cumpăra un ETF este mai ieftin decât a cumpăra separat toate actțiunile dintr-un ETF.

ETF-urile au în general costuri reduse de tranzacționare, iar chiar și atunci când sunt comisionate, a cumpăra un ETF este mai ieftin decât a cumpăra separat toate actțiunile dintr-un ETF. . Investitorii într-un ETF pot vedea oricând în ce sunt investiți banii lor.

Timpul necesare investiției . A cumpăra un ETF durează câteva secunde. A cumpăra toate actțiuniel din componența unui ETF va fi fără îndoială mult mai greoaie.

. A cumpăra un ETF durează câteva secunde. A cumpăra toate actțiuniel din componența unui ETF va fi fără îndoială mult mai greoaie. Diversificarea investițiilor. ETF-urile investesc într-o gamă largă de active, așa că reprezintă opțiunea perfectă pentru investitorii care caută diversificare.

Investiții în ETF-uri: Dezavantaje

Pierderea unei surse de cash din dividende. Majoritatea ETF-urilor includ dividendele obținute de la companii în active. Prețul ETF-ului va crește în acest fel, ”valoarea” nu se pierde, dar investitorii vor fi privați de o sursă de cash, cel puțin pentru o perioadă de timp.

Majoritatea ETF-urilor includ dividendele obținute de la companii în active. Prețul ETF-ului va crește în acest fel, ”valoarea” nu se pierde, dar investitorii vor fi privați de o sursă de cash, cel puțin pentru o perioadă de timp. Limitate la companii mari. Deși gama de ETF-uri s-a extins puternic în ultimii ani, acestea rămân în general limitate la marile companii de pe burse, așa că investitorii care caută ”următorul Apple” în rândul micilor companii listate, rareori vor avea accesul la ele prin itnermediul unui ETF.

Deși gama de ETF-uri s-a extins puternic în ultimii ani, acestea rămân în general limitate la marile companii de pe burse, așa că investitorii care caută ”următorul Apple” în rândul micilor companii listate, rareori vor avea accesul la ele prin itnermediul unui ETF. Mai riscante decât acțiunile dacă alegi un ETF cu levier. Un ETF cu levier îți poate dubla sau tripla câștigurile, însă la fel de bine îți poate dubla sau tripla pierderile. Dacă alegi un astfel de ETF va trebui să îți faci bine ”temele.

