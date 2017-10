"Conform ultimelor raportari ale BNR, stocul depozitelor gospodariilor este de peste 170 miliarde lei, din care peste 64 miliarde sunt in depozite overnight i in conturi de economii, adica au dobanzi aproape de 0. In aceste conditii, conform calculelor OTP, de fapt, din suma totala de 26 de miliarde lei - active in administrare ale fondurilor mutuale, investitorii de retail ar detine intre 18 si 19 miliarde, deci un grad de penetrare de 11% in depozitele bancare. Acest grad de penetrare este unul redus, in comparatie cu alte tari. De exemplu, in Ungaria, un cetatean economiseste in medie peste 2 salarii in depozite si aproximativ la fel in fonduri mutuale. In regiune, cu exceptia Bulgariei, Romania este codasa in ceea ce priveste ponderea fondurilor mutuale in totalul economiilor", a explicat Dragos Manolescu.

Acest lucru nu este o surpriza majora, tinand cont ca Romania este pe ultimele locuri in Europa la capitolul educatie financiara, fiind inca multe decalaje de recuperat.